Verweij legt uit waarom er binnen Ajax irritatie is over uitstellen Klassieker tegen Feyenoord

Volgens Mike Verweij heerst binnen Ajax onvrede over het uitstellen van de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De Amsterdammers moeten nu eind oktober op bezoek in De Kuip, slechts enkele dagen voor de kraker tegen koploper PSV.

De Klassieker zou eigenlijk deze zondag afgewerkt worden. De politiebond had echter stakingen gepland, waardoor geen agenten inzetbaar zouden zijn in en rondom De Kuip. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam besloot daarop om het topduel te schrappen.

Feyenoord krijgt nu op 30 oktober bezoek van Ajax. Een compromis dat niet erg goed valt in Amsterdam. ''Bij Ajax is er overigens wel wat irritatie over het vaststellen van de datum voor de Klassieker'', meldt Verweij maandag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

''Daar kan Feyenoord niks aan doen, Aboutaleb niks aan doen en ook de KNVB niks aan doen'', zo benadrukt Verweij in zijn analyse over de uitgestelde Klassieker. ''Maar het uitstellen van dat duel betekent wel dat Feyenoord een aantal nieuwe spelers heeft die anders gewoon niet inzetbaar waren geweest bij De Klassieker.''

De onvrede binnen Ajax heeft volgens Verweij grotendeels ergens anders mee te maken. Ajax krijgt 2 november bezoek van PSV. Dat is slechts drie dagen na het midweekse bezoek aan Rotterdam-Zuid voor de ontmoeting met Feyenoord.

''Nou moet je daar in feit niet over zeuren (dat Feyenoord enkele nieuwe spelers kan opstellen, red.), want dat is gewoon het systeem dat er is'', verzucht Verweij. ''Maar de Klassieker wordt nu neergezet op de woensdag vóór Ajax-PSV. Daar baalt Ajax van, dat je dan twee van zulke toppers binnen een paar dagen hebt.''

Ajax kwam afgelopen weekeinde niet in actie in de Eredivisie. Komend weekeinde is er vanwege de interlandperiode ook geen speelronde. De competitie wordt op 15 september hervat met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.