Verweij ergert zich aan 'zolderkamerjournalisten': 'Ziyech is gewoon niet haalbaar voor Ajax'

Mike Verweij ergert zich aan de wildwestverhalen in de hedendaagse voetballerij. De journalist die Ajax op de voet volgt keek in de afgelopen weken soms vol ongeloof naar transfernieuwtjes die helemaal niet op waarheid bleken te zijn berust.

''Alex Kroes heeft dat ook ervaren als nieuwe 'td' van Ajax. Iedereen mag zich tegenwoordig journalist noemen. Er zijn heel veel zolderkamerjournalisten bijgekomen'', verzucht Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

''Er wordt gigantisch met hagel geschoten. Er worden maar namen genoemd'', vervolgt de Ajax-watcher zijn klaagzang. ''Afgelopen ging rond dat Hakim Ziyech misschien wel naar Ajax zou komen. Ja, daar was geen sprake van. Die is gewoon niet haalbaar voor Ajax.''

''Er is gewoon geen contact geweest tussen Ajax en Ziyech, begreep ik van collega Freek Jansen, die contact met Ziyech heeft gehad. Het is niet eens tot contact gekomen'', zet Verweij een streep door de komst van de aanvallende middenvelder naar Amsterdam.

Verweij verlegt de aandacht vervolgens naar Feyenoord. ''De naam van In-Beom Hwang, ik weet niet eens of je het goed zegt, valt. Dat is een oude truc uit de Oostbloklanden. Feyenoord heeft interesse, dan roep je in de media dat Ajax ook interesse heeft. Dan gaat die prijs omhoog.''

''Ik heb Joel Ndala gelezen. Een belletje naar Ajax leerde dat ze het een heel interessante speler vinden. Maar daar werd gelijk bij gezegd dat als Carlos Forbs weggaat, dat ze nog Mika Godts en Steven Bergwijn hebben. Dus ook totaal geen sprake van geweest.'' Ndala wordt door Manchester City verhuurd aan PSV, dat de aanvaller voor maximaal tien miljoen euro kan overnemen.

Verweij weet dat er op Deadline Day nog het nodige kan gebeuren. ''Als zich een buitenkansje voordoet, slaat één van de topclubs misschien alsnog toe. Maar in principe doet Ajax helemaal niks meer.''