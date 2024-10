Verweij en Driessen oneens over kwestie-Schouten: 'Eerder werd nog over Ajax gezegd...'

Mike Verweij en Valentijn Driessen reageren in de podcast Kick-off van De Telegraaf op de situatie van Jerdy Schouten, die Peter Bosz in een interview met dezelfde krant tegensprak wat betreft zijn fitheid. Laatstgenoemde gaf vorige week aan dat de rechtspoot ‘algemeen vermoeid is en geen blessure heeft’, terwijl Schouten vertelt dat er van oververmoeidheid geen sprake is. Er is juist een knieblessure vastgesteld, aldus de 27-jarige middenvelder.

Omdat ook Joey Veerman met een blessure kampt, denkt Verweij terug aan een paar maanden geleden. “Dat is wel een beetje het opportunisme in de voetballerij. In het begin van het seizoen werd er over Ajax gezegd: ‘Waarom zijn Brian Brobbey en Steven Bergwijn na het EK nog op vakantie, want Schouten en Veerman spelen wel gewoon bij PSV?’”

“Die speelden een oefenwedstrijd tegen Valencia en daarna het duel om de Johan Cruijff Schaal. Ja, Brobbey en Bergwijn voetballen op dit moment en Veerman en Schouten zitten in de lappenmand”, aldus Verweij. Die vergelijking gaat er bij zijn collega Driessen niet in. “Ja, dat is een partij appels met peren vergelijken, natuurlijk.”

“Onze grote vriend Schouten heeft gewoon een botkneuzing, dat is een contactblessure. Brobbey speelt dramatisch, wordt elke keer na zestig minuten gewisseld en heeft pas één goal gemaakt”, is Driessen duidelijk. Verweij: “Hij speelt niet dramatisch, hij scoort niet.”

“Uit vorm zijn en spelen is natuurlijk wel wat anders dan dit geval”, haakt Driessen weer in. “Bergwijn speelt op zestig procent in de woestijn, daar heeft niemand het meer over. Dat zijn geen vergelijkingen, vind ik. Spelers kunnen zelf ook aangeven dat ze rust nodig hebben. Dat is natuurlijk ook de frustratie bij Schouten. Het is een botkneuzing, maar hij werd nu neergezet als een zacht ei. Daar ben je natuurlijk ook niet blij mee.”

“Schouten zegt gewoon meer of meer dat hij door Bosz, al dan niet bewust, is weggezet als een speler die heel makkelijk afhaakt”, neemt Verweij het weer over. “Hij kan een rijtje wedstrijden overleggen in het afgelopen seizoen, dat heeft hij nog nooit gespeeld. Wat Schouten ook aangaf: hij wil gewoon heel graag bij dit Nederlands elftal zijn. Dat is natuurlijk ook weer een complimentje naar Ronald Koeman. Op weg naar het WK wil je er gewoon bij zijn.”