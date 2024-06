'Andere Europese topclub dan Liverpool ‘is verliefd’ op Lutsharel Geertruida'

Vertrekt Geertruida bij Feyenoord? ‘Andere Europese topclub dan Liverpool ‘is verliefd’ op verdediger'

Lutsharel Geertruida is op de radar gekomen van Paris Saint-Germain, zo schrijft de Franse journalist Santi Aouna van Foot Mercato. Het nieuws wordt donderdagochtend bevestigd door Fabrizio Romano. De Parijzenaren zien in de verdediger van Feyenoord een multifunctionele speler die de defensie kan versterken.

“PSG heeft een crush op Lutsharel Geertruida", kopt Foot Mercato. De Oranje-international wordt omschreven als een moderne vleugelverdediger die over de nodige snelheid beschikt en ook een grote aanvallende bijdrage levert.

Geertruida kwam het afgelopen seizoen tot 47 officiële duels namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 9 goals en 5 assists. PSG ziet in hem een multifunctionele verdediger die zowel als rechtsback en in het centrum uit de voeten kan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vrijwel de gehele defensie van PSG gaat deze zomer op de schop. Enkel Marquinhos, Nuno Mendes en de langdurig geblesseerde Lucas Hernandez zijn nog zeker van hun plek. De blessuregevoelige Presnel Kimpembe en Nordi Mukiele mogen uitkijken naar een nieuwe club.

Een vertrek van Danilo Pereira en Milan Skriniar wordt eveneens niet uitgesloten, terwijl de verwachting is dat er tijdens de zomerse transferwindow de nodige interesse zal zijn in Achraf Hakimi. Geertruida wordt naar verluidt gezien als een geschikt alternatief van de Marokkaans internationals. Dat hij kan rouleren met de centrumverdedigers van les Parisiens maakt hem extra interessant.

Nieuws van Romano

Geertruida staat volgens Romano samen met Edmond Tapsoba op de shortlist van PSG. Laatstgenoemde kan terugkijken op een uitstekend seizoen bij Bayer Leverkusen. Ook niet nader genoemde Premier League-clubs hebben volgens de journalist zowel Geertruida als Tapsoba op de radar.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties