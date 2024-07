Vertrek Overmars bij Ajax had grote gevolgen voor functioneren naaste collega

Gerry Hamstra koestert geen wrok richting Ajax. De voormalig technisch manager werkte naar eigen zeggen heel goed samen met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Laatstgenoemde moest plotseling vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA door grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers.

"Het klinkt heel raar, maar ik heb daar gewoon twee mooie jaren gehad", zo benadrukt Hamstra in gesprek met ESPN. "Natuurlijk had je gewild dat dingen anders waren gelopen."

"Kijk, iedereen die een beetje is ingevoerd weet dat ik bewust voor Marc (Overmars, red.) heb gekozen. Ik wilde heel graag drie jaar met hem werken. Daarom heb ik ook voor zo lang getekend", aldus Hamstra, die in medio 2021 werd aangesteld in Amsterdam.

"Het eerste jaar samen was super. We hebben heel veel dingen samen gedaan. Veel dingen geleerd, het was een geweldig jaar. Ook qua prestaties. Helaas ging Marc weg, en het tweede jaar is heel anders gelopen." Overmars moest in februari 2022 vertrekken bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag.

Hamstra weet wel waarom zijn werk na het ontslag van Overmars een stuk zwaarder werd bij Ajax. "Dat heeft vooral te maken met gebrek aan leiderschap. Ik denk dat teveel mensen mochten en konden meebeslissen. Daardoor kon ik niet meer functioneren."

"En dan moet je je conclusies trekken. Ik heb gezegd: 'Ik wil graag mijn contract laten ontbinden.' En dat is uiteindelijk gebeurd." Hamstra sloeg de deur bij Ajax op 3 april 2023 achter zich dicht. Hij is sinds enkele weken de technisch directeur van PEC Zwolle.

"Het is heel spijtig. Want bij Ajax werken heel veel goede en mooie mensen", zo besluit de nieuwe technische man van PEC. De club uit Zwolle komt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen overigens in vriendschappelijk verband uit tegen Ajax.

