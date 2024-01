Vertrek Dilrosun bij Feyenoord dichterbij? Di Marzio geeft update

Het Italiaanse US Lecce hengelt naar de diensten van Javairô Dilrosun, zo weet 1908.nl. De vleugelspeler annex aanvallende middenvelder van Feyenoord komt momenteel weinig aan spelen toe in het elftal van Arne Slot en is al langer bezig met een vertrek. Woensdagavond bevestigt transferjournalist Gianluca Di Marzio het nieuws, en weet hij te melden dat er ook sprake lijkt te zijn van een optie tot koop.

Ook in de zomer stond Dilrosun op het punt om te vertrekken bij de Rotterdammers. Hij zat bij het duel met FC Utrecht niet bij de wedstrijdselectie om te onderhandelen over een transfer, zo zei Slot voor het begin van de wedstrijd.

Maar die overgang werd nooit beklonken. Nu, in de winterwindow, is hij dus weer druk bezig om een nieuwe club te vinden. Feyenoord zou zeker bereid zijn mee te werken aan een transfer, daar Dilrosun niet alleen weinig speelt, maar naar verluidt ook een grootverdiener is in Rotterdam.

Lecce kan zomaar eens uitkomst bieden. Er zijn echter nog enkele beren op de weg. De huidige nummer dertien van de Serie A zou Dilrosun namelijk graag huren, waar dat voor Feyenoord niet voldoende is. Dilrosun staat nog tot medio 2026 onder contract bij Feyenoord, die in ieder geval een groot deel van de investering terug willen verdienen.

"Feyenoord is niet van plan om zomaar mee te werken aan een kaal leenvoorstel", schrijft het fanmedium. "Alleen een op termijn vaste transfer zou eventueel interessant kunnen worden, maar daar is op dit moment geen sprake van."

Dilrosun kwam in de zomer van 2022 over van Hertha BSC voor een bedrag van vier miljoen euro. Naar verluidt zit de vleugelspeler in dezelfde salarisschaal als Calvin Stengs (netto zo'n 1,2 miljoen euro) en daarmee drukt hij behoorlijk op de salarisbegroting.

De flankspeler kwam vooralsnog 51 wedstrijden uit voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en fungeerde hij negen keer als aangever. Dit seizoen speelde hij pas vijf wedstrijden in competitieverband, waarin hij één assist wist te noteren.

Update Gianluca Di Marzio

Transferjournalist Di Marzio bevestigt het nieuws woensdagavond. Volgens hem is er 'voortdurend contact' tussen Lecce en Feyenoord. Daarnaast weet de Italiaan te melden dat Lecce Dilrosun wil huren met optie tot koop. Mocht de Serie A-club hem dus willen overnemen, dan moet het een bedrag van 3 miljoen euro betalen. Of dat genoeg is voor Feyenoord om de deal door te laten gaan, is vooralsnog niet bekend. Zelf zou Dilrosun een overstap in ieder geval wel zien zitten.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

