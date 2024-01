Vertrek Bergwijn bij Ajax lijkt van de baan door transfer Bryan Zaragoza

Bayern München heeft zijn gewenste versterking op de vleugel zo goed als binnen. Fabrizio Romano meldt dat Bryan Zaragoza onderweg is naar Beieren. De Spanjaard zou in eerste instantie in de zomer overkomen van Granada, maar gezien de blessures van Kingsley Coman en Serge Gnabry komt het nu alsnog van een vervroegde transfer.

Dinsdag meldde ESPN dat Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn ook op het lijstje stond bij Bayern. Het was namelijk lang onzeker of Bayern zich deze winter al zou kunnen versterken met Zaragoza. Granada wilde hem eigenlijk niet voor de zomer laten gaan.

Eerder op woensdag meldde Romano dat Zaragoza per se deze winter al naar Bayern wil verkassen. Bayern en Granada kwamen in december vorig jaar een transfersom van naar verluidt vijftien miljoen euro overeen voor een zomers vertrek van Zaragoza. Nu Bayern eerder zaken wil doen, gaat de club een extra 'compensatiebedrag' overmaken naar de club uit LaLiga.

Eerder berichtten verschillende media dat Bayern het niet zag zitten om meer dan de al afgesproken transfersom op tafel te leggen. Bovendien zouden de Duitsers de Spanjaard zien als een toekomstproject, waardoor het erop leek dat Bayern naar alternatieven zou zoeken. Toch ging Bayern het gesprek aan met Granada.

"We zijn in gesprek of het mogelijk is om hem eerder naar München te halen", verklaarde technisch directeur Christoph Freund. "Er zijn altijd drie partijen bij betrokken. We zullen moeten zien wat er de komende dagen gebeurt."

Zo kwam de club uit bij Bergwijn. Diens zaakwaarnemer Nathan van Kooperen bevestigde de interesse van de Duitse grootmacht in Nederlandse en Duitse media, maar verklaarde daarbij ook dat een vertrek van de Ajacied uit de Johan Cruijff ArenA nog verre van zeker was. Nu lijkt het zo goed als zeker dat de vleugelspeler het seizoen afmaakt in de Eredivisie.

Niet Bergwijn, maar Zaragoza gaat de huidige nummer twee van de Bundesliga dus versterken. De 22-jarige Spanjaard pakt donderdagochtend het vliegtuig van Málaga naar Duitsland en zal die dag ook direct meetrainen bij Bayern. Granada heeft de vervanger van Zaragoza overigens al binnen. Facundo Pellistri wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Manchester United.

