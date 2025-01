Marcus Rashford is zoals bekend op weg naar de uitgang bij Manchester United. De Engelsman hoeft over interesse niet te klagen. Vanuit Engeland, Duitsland en Italië zou er belangstelling zijn van verschillende clubs in de linksbuiten. Rashford wees eerder al een overstap naar Saudi-Arabië af en heeft nu ook een Italiaanse club de deur gewezen.

De vertegenwoordigers van de Engelsman spraken eerder al met AC Milan over de voorwaarden van een eventuele huurtransfer, zoals het salaris en de eisen van Manchester United. Mocht Rashford tijdelijk willen overstappen naar de rode club uit Milaan, dan moet hij in ieder geval wel veel water bij de wijn doen. De rechtspoot verdient momenteel 390.000 euro per week en daar gaat Milan niet aan beginnen.

Het management van Rashford sprak ook met Borussia Dortmund over een eventuele tijdelijke overstap. Die Borussen denken dat ze de vleugelspeler eenzelfde soort scenario kunnen voorschotelen als Jadon Sancho, die een jaar geleden ook op een zijspoor zat bij Manchester United en in het Signal Iduna Park weer helemaal opleefde. Met Sancho als belangrijke speler schopten de Duitsers het tot de finale van de Champions League, waarin Real Madrid uiteindelijk te sterk bleek.

Ook Tottenham Hotspur heeft interesse in de aanvaller. Het is zeker niet de enige ploeg die de Engelsman graag zou willen aantrekken. Naast het eerder genoemde Dortmund, AC Milan en Real Madrid tonen ook Juventus, West Ham United en het Italiaanse Como interesse in Rashford.

De interesse van Como is verrassend te noemen, daar de ploeg op een zestiende plaats staat in de Serie A. Como beschikt echter over voldoende middelen om aan de financiële eisen van Rashford te voldoen. De club is eigendom van de rijkste familie uit Indonesië, de Hartono-familie.

Rashford zou het aanbod van Como in overweging hebben genomen, maar toch hebben afgewezen, meldt het Spaanse Marca. De 27-jarige Brit zou op een club van een hoger niveau mikken. Dit ondanks dat de vermogende eigenaar van Como bereid was om aan elke financiële wens te voldoen.

De aanvaller van Manchester United wil hoe dan ook actief blijven op het hoogste niveau. Daarom wees hij volgens journalist Ben Jacobs onlangs al drie clubs uit Saudi-Arabië af. Rashford had een jaarsalaris van 35 miljoen euro kunnen gaan opstrijken, maar zei ‘nee’ omdat hij wil vechten voor zijn plek in de selectie van Engeland. Onder nieuwbakken bondscoach Thomas Tuchel hoopt de zestigvoudig international voor een nieuwe kans te gaan en zich in de kijker te spelen voor het WK van volgend jaar zomer.