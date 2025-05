Noa Lang krijgt hulp van Makkelie: 'De scheids kwam naar me toe en zei...'

Noa Lang was zondagmiddag dé hoofdrolspeler in De Kuip. Met twee late doelpunten bezorgde hij PSV een spectaculaire 2-3 overwinning op Feyenoord, en na afloop trok hij alle aandacht naar zich toe – zowel met zijn voeten als met zijn woorden. De aanvaller liet zich niet alleen gelden op het veld, maar ook richting het Rotterdamse publiek.

Lang tikte in minuut 90+9 de winnende 3-2 binnen voor PSV. “Ik dacht eerst dat ik hem te veel schampte, maar hij viel perfect binnenkant paal erin", aldus Lang voor de camera bij ESPN. De goal viel diep in blessuretijd, nadat Feyenoord met tien man kwam te staan en PSV volop aandrong.

Lang had weinig behoefte om zijn treffer technisch te analyseren. “Echt een spitsengoal," grapt hij. “Ik weet niet eens hoe ik hem raakte eigenlijk. Boeit ook niet zoveel. Het was de 2-3, we hebben lekker gewonnen. Ze bekijken het maar allemaal," beet hij de Feyenoord-supporters toe.

Na het laatste fluitsignaal koos Lang er bewust voor om niet direct naar binnen te gaan. Hij zocht het thuispubliek op en legde zijn vinger demonstratief voor zijn mond. De reactie bleef niet uit: Feyenoorder Hadj Moussa deelde nog een duw uit, en Luuk de Jong moest zijn ploeggenoot wegtrekken om verdere escalatie te voorkomen.

De provocaties kwamen van twee kanten in De Kuip. “Dat is een beetje mijn karakter. Als je de hele wedstrijd zo provoceert…"

Scheidsrechter Danny Makkelie wilde Lang in bescherming nemen, zo onthult Lang. "De scheidsrechter kwam naar me toe en zei: ‘Als het te veel wordt, moet je het zeggen.’ Maar het interesseert me niet, het maakt mij alleen maar sterker. Ik geniet er ook van."

Lang kreeg tijdens de wedstrijd veel verwensingen naar zijn hoofd, maar liet zich daar niet door uit het veld slaan. Integendeel. “Ja, dan krijg je dit, dat is ook een beetje mijn karakter," zei hij met een glimlach. “Daar moet je tegen kunnen, toch? Als je de gekste dingen over mijn kinderen en moeder zegt, dan moet je tegen een stootje kunnen als je er 2-3 afgaat in eigen huis door twee keer Noa Lang."

Tot besluit richtte Lang zich met een knipoog tot het thuisfront: “Fijne zondag, mama. Fijne moederdag. Ciao!”