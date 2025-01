'Como maakt serieus kans op megastunt met Marcus Rashford'

Marcus Rashford kan in de winterse transferperiode mogelijk naar Juventus of AC Milan, maar ook het nietige Como is serieus in de race voor de 27-jarige aanvaller van Manchester United, zo schrijft Gianluca Di Marzio.

Como beschikt volgens de Italiaanse transfermarktexpert over voldoende middelen om aan de financiële eisen van Rashford te voldoen. De club, die zestiende staat in de Serie A, is eigendom van de rijkste familie uit Indonesië, de Hartono-familie. Manchester United is in elk geval niet van plan om Rashford, een van de grootverdieners bij de club, deels door te betalen bij een eventueel vertrek.

Rashford is onder manager Rúben Amorim, die het dit seizoen overnam van Erik ten Hag, volledig op een dood spoor beland. De aanvaller kwam al zes wedstrijden niet meer in actie. Vijf daarvan zat hij niet bij de wedstrijdselectie.

Een winters vertrek bij Manchester United lijkt voor de hand liggend voor Rashford. Como zou daarvoor gebruik kunnen maken van de aanwezigheid van Raphaël Varane, met wie Rashford jarenlang samenspeelde. Varane is ambassadeur bij de club waar manager Cesc Fàbregas de scepter zwaait. Ook de clubloze Delle Alli, die Rashford kent van het Engelse nationale elftal, traint mee bij de Italiaanse club.

Rashford heeft zijn nieuwe bestemming nog niet gekozen, maar is bereid om te luisteren naar de plannen van Como. Voor de aanvaller is het belangrijk om te weten welke rol, positie en status hij zou krijgen in zijn nieuwe team.

Ook Milan is concreet geïnteresseerd, maar heeft volgens Di Marzio nog geen bod uitgebracht. Ook Juventus deed de afgelopen dagen navraag.