Xabi Alonso ziet eerste verzoek aan Real Madrid meteen genegeerd worden

Xabi Alonso moet nog officieel aangekondigd worden als nieuwe trainer van Real Madrid, maar de Spanjaard roert zich al in de transferplannen van zijn aanstaande nieuwe werkgever. Of de club iets doet met zijn inbreng, is een tweede.

Nu de gesprekken over een dienstverband tussen Alonso en Real Madrid zich in de afrondende fase bevinden, krijgt de (nu nog) oudgediende de kans om zijn transferplannen te delen. Zo ziet Alonso graag Martín Zubimendi naar het Estadio Santiago Bernabéu komen, weet Relevo.

De controleur van Real Sociedad is echter keihard op weg naar Arsenal, waarmee hij volgens Fabrizio Romano een persoonlijk akkoord heeft bereikt. Doordat Zubimendi een vaste afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract heeft, hoeft Arsenal niet met de Basken in gesprek over de te betalen transfersom.

Alonso had de middenvelder liever in Spanje gehouden en naar Real Madrid zien vertrekken, maar de Koninklijke willigde dit verzoek niet in. De van Bayer Leverkusen overkomende oefenmeester heeft van de clubleiding van Real Madrid te horen gekregen dat zijn transferplannen worden gehoord en in acht worden genomen, maar dat de uiteindelijke beslissingen op het gebied van het aantrekken van spelers op de clubkantoren worden genomen en niet door de trainer.

Alonso hoorde de uitleg van Real Madrid aan en reageerde naar verluidt begripvol en accepterend. Dat Zubimendi niet overkomt, wil echter niet zeggen dat de verliezend Spaanse bekerfinalist geen versterking voor het middenrif haalt.

De clubleiding van Real Madrid erkent een tekort aan middenvelders in de selectie, maar zoekt een ander type dan de nummer zes van Sociedad. Een creatievere en dynamischere middenvelder moet de gelederen versterken.

Ook in de laatste linie zoekt Real Madrid naar nieuw elan. Een centrale verdediger en een linksback staan op het verlanglijstje.