'Premier League-club heeft interesse in Rashford en voegt zich bij andere grootmachten'

Tottenham Hotspur lijkt zich te gaan mengen in de strijd om Marcus Rashford, meldt The Daily Mail. De Londense ploeg zoekt een aanvallende versterking en wil de Engelsman graag huren van Manchester United.

Tottenham is zeker niet de enige ploeg die de Engelsman graag zou willen aantrekken. Onder andere Borussia Dortmund, AC Milan en Juventus tonen ook de nodige interesse.

Het probleem van de club van Micky van de Ven lijkt niet voorin te liggen. Zo scoorde alleen Liverpool vaker in de Premier League. Desalniettemin lijkt Tottenham een extra aanvaller erbij te willen.

Hoewel er veel belangstelling is voor de aanvaller die bij Manchester United zijn basisplaats kwijt is, meldt The Athletic dat het nog steeds mogelijk is dat Rashford bij Old Trafford blijft.

Dit hangt ook af van het bedrag dat Tottenham en andere geïnteresseerde clubs bereid zijn te betalen voor de rechtspoot. Met een salaris van 390.000 euro per week behoort hij namelijk tot de grootverdieners.

Rashford wil hoe dan ook actief blijven op het hoogste niveau. Daarom wees hij volgens journalist Ben Jacobs onlangs al drie clubs uit Saudi-Arabië af. Rashford had een jaarsalaris van 35 miljoen euro kunnen gaan opstrijken, maar zei ‘nee’ omdat hij wil vechten voor zijn plek in de selectie van Engeland.

Onder nieuwbakken bondscoach Thomas Tuchel hoopt de zestigvoudig international voor een nieuwe kans te gaan en zich in de kijker te spelen voor het WK van volgend jaar zomer.