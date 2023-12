Vermoedelijke XI PSV: Peter Bosz brengt in elke linie wijziging aan

Donderdag, 7 december 2023 om 09:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:16

Peter Bosz moet noodgedwongen enkele wijzigingen doorvoeren bij PSV, dat donderdagavond in het Philips Stadion aantreedt tegen sc Heerenveen. Jordan Teze, die zondag tegen Feyenoord (1-2 winst) uitviel na een botsing met Quilindschy Hartman, mag vanwege het hoofdprotocol van de Eindhovenaren niet deelnemen aan het thuisduel van de koploper.

Rondom de inzetbaarheid van middenvelder Joey Veerman heerst momenteel nog onduidelijkheid. De Volendammer viel afgelopen zondag tijdens de uitzege op Feyenoord geblesseerd uit, al lijkt het mee te vallen. "Nog één training en dan weet ik of Veerman kan spelen", liet Bosz woensdag weten tijdens een persconferentie voor schrijvende pers, geciteerd door journalist Marco Timmer van Voetbal International.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noa Lang (spierblessure), Hirving Lozano (hamstringblessure) en Armel Bella-Kotchap (schouderblessure) zijn nog altijd niet van de partij. Bosz beschikt verder over een fitte selectie in aanloop naar de ontmoeting met Heerenveen, dat de laatste drie duels in de Eredivisie winnend afsloot.

Teze werd zondag tegen Feyenoord vervangen door Patrick van Aanholt, die tegen Heerenveen lijkt te starten als linksback. Sergiño Dest verhuist in dat geval naar de rechtsbackpositie, waar hij in De Kuip ook al speelde na het uitvallen van Teze in de eerste helft.

Mocht Veerman niet fit genoeg zijn om te starten, dan schuift Jerdy Schouten door naar het middenveld, waar hij zal worden geflankeerd door Ismail Saibari en Guus Til. André Ramalho keert terug in het hart van de verdediging, met naast hem de tegen Feyenoord trefzekere Olivier Boscagli. Walter Benítez staat onder de lat.

Bosz was woensdag op de persconferentie lovend over Boscagli. "Het is een belangrijk radertje, zoals wij er velen hebben. Hij heeft bijna alles gespeeld en dat doet hij heel erg goed. Er zijn normaal gesproken nooit elf spelers die een heel seizoen top zijn, maar Olivier is heel constant. Het is op dit moment een van de spelers die het gewoon heel goed doet."

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Malik Tillman, die tegen Feyenoord sterk inviel, als linksbuiten begint. Yorbe Vertessen moet in dat geval genoegen nemen met een plek op de bank. De voorhoede van PSV bestaat verder uit Luuk de Jong en Johan Bakayoko.

PSV is hard op weg om een record uit het seizoen 1987/88 uit de boeken te spelen. Destijds wonnen de Eindhovenaren namelijk de eerste zeventien duels op rij in de Eredivisie. Deze jaargang staat de teller al op veertien opeenvolgende zeges. Mocht PSV wonnen van Heerenveen en AZ (17 december), dan kan het record op 13 januari geëvenaard worden. De koploper speelt die dag thuis tegen Excelsior.

Bosz wil echter niet te ver vooruit kijken en is voorlopig alleen bezig met Heerenveen-thuis. De ploeg van collega Kees van Wonderen is bezig aan een sterke reeks en opgeklommen naar de achtste plaats in de Eredivisie. De ontmoeting begint donderdagavond om 18:45 uur en live te zien op ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Schouten, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman

Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen: Noppert; Braude, Van Beek, Van Ottele, Köhlert; Brouwers, Haye, Olsson; Sahraoui, Van Amersfoort, Nunnely.