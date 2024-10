Vermoedelijke XI Feyenoord: Brian Priske krijgt weinig goed nieuws uit ziekenboeg

Met de twee opeenvolgende zeges vlak voor de interlandbreak nog vers in het geheugen, hoopt Feyenoord de stijgende lijn zaterdagavond door te zetten tegen Go Ahead Eagles. Het lijkt er niet op dat trainer Brian Priske wijzigingen zal doorvoeren in zijn opstelling. Het duel in de Adelaarshorst begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Op Calvin Stengs hoeft Priske voorlopig niet te rekenen. De Deense oefenmeester maakte op de persconferentie bekend dat de creatieveling in november pas weer terugkeert. Bart Nieuwkoop is er evenmin bij, daar hij nog iets langer nodig heeft om fit te raken. Verder zijn ook Gjivai Zechiël, Quilindschy Hartman, Santiago Gimenez en Chris-Kévin Nadje niet van de partij in Deventer.

Aangezien die spelers er de laatste weken sowieso al niet bij waren waren of in de basis stonden, heeft Priske in principe geen aanleiding om iets aan zijn opstelling te veranderen. Dat zou betekenen dat Timon Wellenreuther de doelman van dienst is en dat de achterhoede gevormd wordt door Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Hwang In-beom en Jeyland Mitchell sloten wegens hun interlandverplichtingen met respectievelijk Zuid-Korea en Costa Rica vrijdag pas weer aan bij de training, maar lijken gewoon inzetbaar. Mitchell moet genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Hwang het middenveld vormt met Quinten Timber en Antoni Milambo. Laatstgenoemde was tijdens de interlandperiode ziekjes, maar is hersteld.

Voorin is Ayase Ueda de vervanger van Gimenez, die vermoedelijk begin 2025 pas weer aan wedstrijden kan denken. Ueda was in de interlandperiode tweemaal basisspeler voor Japan, al kwam hij niet tot scoren. De spits wordt geflankeerd door Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links).

Priske heeft de interlandperiode gebruikt om zijn interne batterij op te laden. "Dat is goed en soms ook nodig. Nu is het tijd om te gaan presteren. Het gevoel en de energie binnen de groep zijn goed. We zijn klaar voor de komende periode, al zullen we vanwege het volle programma per speler moeten kijken naar de belasting."

Go Ahead, dat knap zevende staat, kan niet beschikken over de geblesseerden Dean James en Søren Tengstedt. De ploeg van Paul Simonis staat op een verdienstelijke zevende plaats, een knappe prestatie gezien het feit dat de eerste twee competitiewedstrijden verloren werden. Feyenoord staat slechts zesde, al hebben de Rotterdammers de inhaalwedstrijd tegen Ajax nog tegoed.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Linthorst, Llansana; Adekanye, Breum, Antman; V. Edvardsen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Timber, Milambo; Osman, Ueda, Paixão.