Vermoedelijke XI Brighton: De Zerbi hakt knoop door over Verbruggen

Donderdag, 9 november 2023 om 11:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:59

Bart Verbruggen moet donderdagavond tegen Ajax genoegen nemen met een plek op de bank, zo verwachten diverse Engelse media. Het lijkt erop dat manager Roberto De Zerbi in de Europa League opnieuw kiest voor de ervaren Jason Steele onder de lat bij Brighton & Hove Albion. Joël Veltman en Jan Paul van Hecke worden wel in de basis verwacht bij the Seagulls.

De Zerbi beschikt tegen Ajax niet over een volledig fitte selectie. Solly March, Julio Enciso, Jakub Moder en Danny Welbeck zijn niet inzetbaar voor de nummer zeven van de Premier League. Vleugelverdediger Pervis Estupinán is wel fit genoeg om bij de wedstrijdselectie te zitten, al is het nog de vraag of hij kan starten.

Waar Verbruggen afgelopen weekend nog op doel stond tijdens de uitwedstrijd bij Everton (1-1), mag Steele zich tegen Ajax weer opmaken voor een basisplaats. Verbruggen keepte dit seizoen tot dusver zes wedstrijden voor Brighton, waarin hij negen keer moest vissen. Steele stond negen keer onder de lat en kreeg zeventien tegentreffers.

Veltman lijkt zich dus op te kunnen maken voor een volgend weerzien met zijn jeugdliefde in de Johan Cruijff ArenA. De rechtsbenige verdediger was tussen 2001 en 2020 aan Ajax verbonden en speelde liefst 246 officiële duels in de hoofdmacht. Donderdagavond moet hij Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn van het scoren afhouden.

Van Hecke gaat starten naast Veltman in de defensie van Brighton. De jeugdinternational liet tijdens de persconferentie al weten uit te kijken naar het duel in Amsterdam. “Het is altijd bijzonder om tegen Ajax te spelen. In eigen land, mensen die je kent, tegen spelers die je kent. Nederlanders kijken wel naar de Premier League, maar misschien minder gericht naar een speler. Als je het tegen Ajax laat zien, in Nederland, valt het meer op.”

De Zerbi

De Zerbi liet tijdens de persconferentie weten dat hij een ander Ajax verwacht dan twee weken terug in Brighton (2-0). “Want zij zijn van trainer gewisseld. Ik heb de wedstrijd van zondag gezien. Daar zagen ze er anders uit en speelden ze een goede wedstrijd. Ze maakten vier doelpunten en toonden een ander gezicht.”

“Ajax heeft nu twee wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie”, vervolgde De Zerbi zijn verhaal. “Op het gebied van enthousiasme en lef verwacht ik een ander team. Qua speelstijl is duidelijk wat ze op het veld willen doen. Ze hebben goede spelers.” De wedstrijd tussen Ajax en Brighton begint donderdag om 18:45 uur en is live te zien op Veronica en ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Brighton & Hove Albion: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Milner; Gross, Dahoud; João Pedro, Fati; Mitoma; Ferguson.