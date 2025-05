Vermoedelijke opstellingen Inter - FC Barcelona: vraagteken achter Lautaro en grote defensieve problemen

Inter en FC Barcelona staat dinsdagavond voor hun return in de halve finale van de Champions League. Bij de Italianen is het de grote vraag of Lautaro Martínez op tijd fit zal zijn voor een basisplaats, terwijl er ook rond Robert Lewandowski de nodige twijfels bestaan. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Inter-trainer Simone Inzaghi heeft er alles aan gedaan om naast Lautaro ook Benjamin Pavard fit te krijgen voor de return. De Fransman deed mee aan de groepstraining, maar gaf aan dat hij te veel last had van zijn blessure en dus is er een streep door zijn naam gegaan.

De plek van Pavard wordt hoogstwaarschijnlijk ingenomen door Yann Bisseck, die de driemansverdediging vormt met Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni. Yann Sommer staat onder de lat.

Denzel Dumfries, de absolute ster in de heenwedstrijd, start rechts op het middenveld, terwijl Federico Dimarco vanaf links voor de nodige aanvallende dreiging moet zorgen. Tussen hen in staat het blok Nicolò Barella - Hakan Çalhanoglu - Henrikh Mkhitaryan.

Dan de kwestie Lautaro. De Argentijn viel uit in de heenwedstrijd en leek de return te moeten missen, maar maakte in aanloop naar Barcelona-thuis weer deel uit van de groepstraining. Inter lijkt hem dan ook op tijd te hebben klaargestoomd, wat zou betekenen dat Lautaro het spitsenkoppel vormt met Marcus Thuram.

Bij Barcelona gaat het in de aanloop naar de return vooral over de verdediging en Lewandowski. De Poolse spits maakt weer deel uit van de selectie na vier wedstrijden te hebben toegekeken wegens hamstringklachten. Trainer Hansi Flick zei op de persconferentie dat het beter zou zijn voor Lewandowski om op de bank te beginnen, en dat hij er klaar voor is om een rol te spelen.

Mogelijk probeert Flick zand in de ogen van Inter te gooien, al liet Lewandowski's vervanger in de heenwedstrijd, Ferran Torres, zich gelden met de belangrijke gelijkmaker in de eerste helft. De problemen achterin zijn groter voor Flick. Backs Alejandro Balde en Jules Koundé zijn er allebei niet bij en dus moet er geïmproviseerd worden.

Wojciech Szczesny verschijnt tussen de palen in San Siro. Eric García lijkt op rechts de vervanger van Koundé, terwijl Iñigo Martínez op links als vervanger van Balde te maken krijgt met Dumfries. De Rotterdammer stond in het heenduel te tegenover Gerard Martín, die hoogstwaarschijnlijk op de bank begint. Centraal achterin staan Pau Cubarsí en Ronald Araújo.

Verder is de opstelling van Barcelona redelijk makkelijk in te vullen. Frenkie de Jong en Pedri vormen het blok op het middenveld, achter nummer 10 Dani Olmo. Ferran Torres is de ‘starter’ in de punt van de aanval, en wordt geflankeerd door Lamine Yamal (rechts) en Raphinha (links).

De heenwedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel. Lees hier het verslag van de spectaculaire Champions League-wedstrijd terug.

Vermoedelijke opstelling Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Vermoedelijke opstelling FC Barcelona: Szczesny; García, Araújo, Cubarsí, Martínez; De Jong, Olmo, Pedri; Yamal, Torres, Raphinha.