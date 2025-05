De kans is bijzonder klein dat Inter-spits Lautaro Martínez er aanstaande dinsdag bij is in de return tegen FC Barcelona. De topscorer van de Nerazzurri viel woensdag vlak voor rust geblesseerd uit en volgens La Gazzetta dello Sport is er een 'mirakel' nodig om hem speelklaar te krijgen.

Op slag van rust in het spectaculaire duel (3-3) voelde Lautaro aan zijn dij. Al snel werd duidelijk dat hij niet verder kon en de Argentijn werd bij de start van de tweede helft afgelost door Mehdi Taremi.

Vrijdag ondergaat Lautaro verdere medische tests en zal Inter te weten komen hoe erg de blessure van zijn sterspeler daadwerkelijk is. De voortekenen zijn allesbehalve goed en alles wijst er volgens Italiaanse media op dat hij een aantal wedstrijden zal moeten missen.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Lautaro waarschijnlijk twee weken moet toekijken. Dat zou betekenen dat hij naast de return tegen Barcelona ook de cruciale competitieduels met Hellas Verona (thuis) en Torino (uit) aan zich voorbij moet laten gaan.

De afwezigheid van Lautaro is een flinke domper voor Inter. Zo was el Toro in de Champions League alleen al goed voor acht treffers en een assist. In de Serie A staat de teller op twaalf goals en vijf assists.

Inter kende voor de wedstrijd tegen Barcelona een zeer slechte fase met twee competitienederlagen en uitschakeling in de Coppa Italia door rivaal AC Milan. In de Serie A staat de ploeg van Inzaghi nu drie punten achter koploper Napoli, met vier duels te gaan.

Inter en Barcelona maakten er woensdag een waar spektakelstuk van met Denzel Dumfries, die tweemaal scoorde en een assist leverde, en Lamine Yamal als grote uitblinkers. Door de 3-3 uitslag valt er over het resultaat in het tweeluik nog geen zinnig woord te zeggen.