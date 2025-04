Epische halve finale Barcelona - Inter eindigt mede dankzij geweldige Dumfries in spectaculair gelijkspel

De geweldige heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Inter is geëindigd in 3-3. Denzel Dumfries greep een absolute hoofdrol met twee goals én een assist op de wondergoal van Marcus Thuram. Barcelona knokte zich via Lamine Yamal, Ferran Torres en een zeer ongelukkig eigen doelpunt van Yann Sommer terug van een 0-2 en 2-3 achterstand. Volgende week dinsdag is de return in San Siro.

Inter kende een absolute droomstart. Dumfries werd vrijwel direct na de aftrap de diepte ingestuurd en zag zijn eerste voorzet stranden. De Rotterdammer slaagde vervolgens met vlag en wimpel voor zijn herkansing door Thuram perfect op maat te bedienen. De Fransman werkte de bal zonder aan te nemen met zijn hak prachtig achter Wojciech Szczesny: 0-1.

Barcelona zocht direct de aanval en wist in eerste instantie net niet tot een grote kans te komen, totdat Ferran werd bereikt. De Spanjaard, de vervanger van de geblesseerde Robert Lewandowski, zag Francesco Acerbi voor zijn neus opduiken en probeerde de bal om de Italiaan heen te krullen. Tot opluchting van Inter zeilde de inzet van Torres een halve meter naast.

Torres probeerde het even later met buitenkant schoen, waardoor zijn inzet iets te veel effect meekreeg en zijn schot opnieuw naast ging. Inter loerde op zijn kansjes, en die kwamen er. Een hoekschop belandde op het hoofd van Francesco Acerbi, die Dumfries bereikte. De Oranje-international probeerde het met een halve omhaal, die schitterend binnenvloog: 0-2.

In de werkelijk spectaculaire eerste helft kwam Barcelona razendsnel terug in de wedstrijd. Yamal ontdeed zich aan de rechterkant eenvoudig van Thuram, die toezag hoe Henrikh Mkhitaryan ook geen enkele weerstand kon bieden. Yamal denderde de zestien binnen en schoot met binnenkant links prachtig raak via de binnenkant van de paal: 1-2.

Daarmee was het nog lang niet gedaan en weer stal Yamal de show. De zeventienjarige buitenspeler dolde met Federico Dimarco op de achterlijn, alvorens hij een verwoestend schot loste. Sommer kreeg er op het nippertje zijn vingertoppen tegen, waardoor de bal via de onderkant van de lat richting de zijlijn vloog. En ook Dani Olmo kwam heel dichtbij, maar hij schoot in vrije positie in de handen van Sommer.

Was dat dan ook de ruststand? Nee. Pedri krulde de bal op het hoofd van Raphinha, die het overzicht behield en perfect terugkopte op Torres. De spits liet Sommer van dichtbij kansloos: 2-2. Vlak voor rust raakten zowel Jules Koundé als Lautaro Martínez geblesseerd. Eerstgenoemde werd vervangen door Eric García, terwijl Lautaro werd afgelost door Mehdi Taremi.

Ook in de eerste fase na rust was er aan spektakel geen gebrek. Een voorzet vanaf rechts werd gemist door Frenkie de Jong, waardoor Dimarco aan de linkerkant van de zestien een vrije schietkans kreeg. De linkspoot kreeg de bal echter voor zijn aanzienlijk mindere rechter en schoot over.

Even leek het tempo een beetje te zakken, maar voor die conclusie kon worden getrokken pakte Inter opnieuw de leiding. Hakan Çalhanoglu schilderde het leer op het hoofd van Dumfries, die via Dani Olmo binnenkopte: 2-3.

Net als voor rust kwam Barcelona razendsnel terug in de wedstrijd. Yamal bedacht een overstapje en bood Raphinha zo een schietkans van buiten de zestien. De Braziliaan raakte de bal heerlijk en had het geluk dat zijn inzet via de lat en het lichaam van Sommer binnenviel: 3-3.

Alsof vermoeidheid geen enkele rol speelde leek het 3-4 te worden na opnieuw een geweldige actie van Dumfries, die Mkhitaryan bereikte aan de overkant van het veld. De Armeen rondde keurig af, maar de treffer werd afgekeurd omdat Mkhitaryan een teenlengte buitenspel stond.

De Nederlandse uitblinker werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald door trainer Simone Inzaghi. De oefenmeester zag hoe Barcelona bijna op 4-3 kwam toen Yamal zijn prachtige inzet met veel gevoel op de lat deed ploffen. Raphinha kwam i het slot nog het dichtst bij een treffer, maar de uitstekende Sommer redde.