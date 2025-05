Spaanse krant Sport linkt twee Nederlandse verdedigers aan FC Barcelona

Nu Jeremie Frimpong naar Liverpool vertrekt, kijkt FC Barcelona verder in de zoektocht naar een eventuele nieuwe rechtsback. Volgens het Spaanse Sport is de club nog altijd geïnteresseerd in Givairo Read, maar ook Denzel Dumfries wordt door de krant gelinkt aan Barcelona.

Frimpong werd door veel clubs begeerd, maar zaterdag meldde Fabrizio Romano dat zijn overgang van Bayer Leverkusen naar Liverpool rond is. Met de transfer van de 24-jarige vleugelverdediger is een bedrag van zo’n 35 miljoen euro gemoeid, en Frimpong tekent een vijfjarig contract op Anfield.

Barcelona weet nog niet helemaal zeker of het een nieuwe rechtsback wil, maar kijkt wel rond. Jules Koundé en Héctor Fort doen het zeker niet slecht, maar toch is de club van mening dat er ruimte is voor verbetering.

Frimpong valt nu dus af, maar Sport noemt een aantal andere kandidaten waar Barcelona ook nog naar kijkt: Vanderson (AS Monaco), Dodô (Fiorentina), Marc Pubill (UD Almería) en Givairo Read (Feyenoord).

Een paar maanden geleden werd Read ook al gelinkt aan Barcelona door dezelfde krant. Barcelona zou in het achttienjarige talent een goedkope aanwinst zien voor de club. Een overstap naar de Catalaanse stad was toen echter zeker nog niet dichtbij.

Barcelona en trainer Hansi Flick zoeken een ‘fullback met aanvallend potentieel, die ook fysiek sterk genoeg is om te verdedigen in een situatie waarin de spelers voortdurend van positie moeten veranderen’, zo schrijft Sport.

Tot slot meldt het medium dat Flick flink onder de indruk was van de prestaties van Dumfries, tijdens de halve finale van de Champions League. Daarin verloor Barcelona over twee duels van Inter na verlenging met 7-6. Dumfries was in dat tweeluik goed voor twee goals en drie assists.