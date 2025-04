Dumfries krijgt 10'en in internationale media na glansoptreden voor Inter tegen FC Barcelona

Denzel Dumfries beleefde met twee goals en een assist een geweldige avond tegen FC Barcelona (3-3). De rechtermiddenvelder van Inter werd weinig verrassend uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd en de internationale media zijn uiterst lyrisch.

Dumfries leverde eerst de assist op de geweldige hakgoal van Marcus Thuram. Even later scoorde de Rotterdammer zelf met een spectaculaire halve omhaal. Na rust was hij opnieuw trefzeker met het hoofd, voor hij zijn volgende assist zag worden afgekeurd wegens millimeters buitenspel van Henrikh Mkhitaryan.

"Denzel Dumfries hield Inter woensdagavond in Barcelona bijna in zijn eentje in leven”, schrijft GOAL. “De Nederlander scoorde twee keer en zorgde voor een extra doelpunt in het fantastische 3-3 gelijkspel op de Montjuic.”



Dumfries krijgt een 9,5 van het platform. “Een absoluut sensationele prestatie. Dumfries zorgde bij elke aanval voor problemen en eindigde de wedstrijd met twee doelpunten en een assist; een ongelooflijke prestatie voor een wingback.”

GiveMeSport beloont Dumfries met een 10. “Eerst gaf hij de assist op de openingstreffer van Thuram en daarna verdubbelde hij de voorsprong van zijn team met een fantastische omhaal, die Szczesny absoluut niet kon stoppen.”

“Nadat zijn team de voorsprong uit handen gaf, zorgde hij na rust met zijn tweede doelpunt opnieuw voor de voorsprong. Een kwalitatieve prestatie van de wingback.”

Ook het Italiaanse Tribuna beloont Dumfries met een 10. “Zijn terugkeer op het veld was niets minder dan beslissend”, doelt het medium op zijn recente terugkeer op de velden na een hamstringkwetsuur.

“Zijn terugkeer was te zien in de halve finale van de Champions League, met twee doelpunten: een acrobatisch doelpunt en vervolgens een kopbal. Het is geen toeval dat hij Inters op twee na beste doelpuntenmaker van het seizoen is. Vanavond was hij VERUIT de beste.”

Tot slot krijgt Dumfries een 9 van Football Italia. “Een droomland voor de Nederlander in Barcelona op individueel niveau. Terug van een blessure na bijna zes weken afwezigheid, twee doelpunten gemaakt en een schitterende assist gegeven als rechtsback: zijn eerste doelpunt in de Champions League dit seizoen. (Zes doelpunten en twee assists in de Serie A).”