Vermoedelijke opstellingen Feyenoord - Bayern München: Priske treft harde maatregelen

Feyenoord staat woensdag voor misschien wel zijn grootste uitdaging van het seizoen. Naast het feit dat gigant Bayern München met een goed gevoel op bezoek komt in De Kuip, kampen de Rotterdammers ook met vele blessures. Door die afwezigen ligt het voor de hand dat Priske zijn systeem op de schop gooit. De wedstrijd begint woensdag om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

De kans was al klein dat Hwang In-beom en Quinten Timber de wedstrijd tegen Bayern zouden halen. Priske bevestigde dinsdag op de persconferentie dat Bayern-thuis voor hen te vroeg komt en kwam daarna met nog meer slecht nieuws. "En ook Zerrouki en Zechiël zijn buiten de selectie gevallen."

"Zeker Zerrouki gaat wat langer duren. Ik kan niet zeggen wat er met hem precies aan de hand is. Het wordt dus weer puzzelen op het middenveld, dat is het goede woord", aldus Priske. Quilindschy Hartman, Jordan Lotomba zijn er evenmin bij. Dávid Hancko, Bart Nieuwkoop Chris-Kévin Nadje keren wel weer terug in de selectie.

Zodoende heeft Priske met Antoni Milambo en Calvin Stengs welgeteld twee fitte middenvelders tot zijn beschikking. Met die kennis kan Priske ervoor kiezen om een verdediger op het middenveld te posteren, of zijn systeem aan te passen.

Door de vele zorgen en sterkte van de tegenstander ligt het voor de hand dat Priske alles aangrijpt om het defensief zo stabiel mogelijk te houden. Dat ligt door de vele afwezigen minder voor de hand in een 4-3-3-systeem, waardoor Priske waarschijnlijk switcht naar een systeem met twee vleugelverdedigers, die in de praktijk fungeren als extra middenvelders.

Justin Bijlow staat onder de lat. Centraal achterin zullen Thomas Beelen, Gernot Trauner en Hancko de boel dicht moeten houden. De net op tijd herstelde Nieuwkoop start als rechter wingback, terwijl Hugo Bueno die taak aan de linkerkant op zich neemt.

Milambo en Stengs vormen het middenveld, dat dus versterkt moet worden door Nieuwkoop en Bueno. Voorin kent Priske vrijwel geen zorgen. Spits Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Bayern München

Bayern München reist zonder João Palhinha, Sacha Boey, Daniel Peretz en Hiroki Ito af naar Rotterdam-Zuid, waar trainer Vincent Kompany verder over een fitte selectie beschikt. Der Rekordmeister staat slechts tiende en heeft de punten dan ook hard nodig om zich rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finale.

Vooraf is het vooral de grote vraag voor wie Kompany kiest op de 10-positie. In de laatste wedstrijd koos de oefenmeester voor Michael Olise, maar de verwachting is dat de Fransman naar de flank verhuist om ruimte te maken voor de van ziekte herstelde Jamal Musiala.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Beelen, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Stengs; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Musiala, Goretzka; Olise, Kane, Sané.