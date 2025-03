Feyenoord wacht zondagmiddag de mogelijk cruciale wedstrijd tegen FC Twente. Bij de Rotterdammers kwam er eindelijk wat goed nieuws uit de ziekenboeg, want enkele belangrijke spelers keren terug in de selectie. Met welke elf gaat trainer Robin van Persie aantreden in De Grolsch Veste? De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 1.

Van Persie liet vrijdag op de persconferentie weten dat zowel Igor Paixão, Hwang In-beom als Antoni Milambo hoogstwaarschijnlijk terugkeert in de selectie. Gernot Trauner keerde onlangs al terug en ook Oussama Targhalline, Stéphano Carrillo en Quilindschy Hartman, die in Europa niet speelgerechtigd waren, zijn er weer bij.

Onder de lat zal Timon Wellenreuther proberen de nul te houden in Enschede. Givairo Read start op rechts, terwijl Hartman de aangewezen linksback is. Flinke tegenvaller voor Feyenoord is het ontbreken van de geschorste Dávid Hancko, die naar alle waarschijnlijkheid wordt vervangen door Trauner. De Oostenrijker vormt het centrum met Thomas Beelen.

Op het middenveld lijkt een basisplaats te vroeg te komen voor zowel Hwang als Milambo, die een tijdje zoet waren met blessures. Jakub Moder zal één van de twee controleurs zijn en vermoedelijk zal ook Targhalline starten. Op de 10-posities zijn de opties beperkt voor Van Persie, die daardoor waarschijnlijk weer terugvalt op Luka Ivanusec.

Paixão heeft alleen de uitwedstrijd in de Champions League tegen Inter moeten missen, waardoor de drempel naar een basisplaats voor hem niet al te hoog lijkt. De Braziliaan start op zijn favoriete linksbuitenpositie, terwijl Anis Hadj Moussa de rechtsbuiten van dienst is en Ayase Ueda in in de spits staat.

FC Twente

Aan de kant van FC Twente viel Arno Verschueren uit in de wedstrijd tegen Almere City, waardoor er een vraagteken achter zijn naam staat. Ricky van Wolfswinkel heeft eveneens klachten, terwijl Younes Taha deze week voor het eerst volledig heeft meegetraind na zijn zware blessure.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Lagerbielke, Kuipers; Vlap, Sadílek; Rots, Steijn, Booth; Lammers.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Beelen, Hartman; Targhalline, Ivanusec, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.