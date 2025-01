Vermoedelijke opstelling PSV: Ricardo Pepi én Luuk de Jong starten tegen Liverpool

Na de zege op Rode Ster Belgrado kan alleen een wonder PSV nog scheiden van de tussenronde van de Champions League. De Eindhovenaren nemen het woensdagavond op tegen de foutloze koploper Liverpool, dat in het Philips Stadion op zoek gaat naar zijn achtste overwinning in de competitiefase. Trainer Peter Bosz verklapte dinsdag op de persconferentie het nodige over zijn opstelling, waarin het één en ander gewijzigd zal worden. Het duel begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 2.

PSV bekleedt met elf punten de negentiende plaats in de Champions League. In theorie is het mogelijk dat de Brabanders de tussenronde mislopen, maar dan zal er een uiterst onrealistisch scenario moeten plaatsvinden. Ervan uitgaande dat PSV niet met 0-7 verliest van Liverpool en de uitslagen op vijf andere velden niet allemaal precies verkeerd vallen, kunnen we stellen dat PSV zich mag voorbereiden op de knock out-fase.

"Met een punt zijn we zeker van de play-offronde", sprak Bosz op de persconferentie. "Het zelfvertrouwen is er, maar we gaan tegen misschien wel de beste club van Europa - zo niet, van de wereld - spelen. Ik kijk uit naar dit soort wedstrijden. Überhaupt is de Champions league prachtig en dan ook nog tegen de koploper. We kunnen zien of we op dit niveau mee kunnen.”

Waar Bosz normaliter weinig loslaat over zijn opstelling, was dat dinsdag anders. Zo liet de oefenmeester weten dat Jerdy Schouten rust krijgt en ook niet op de bank zal plaatsnemen. De middenvelder kampte volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al met lichte klachten. Daarnaast zal Ricardo Pepi, die naast Bosz op de persconferentie zat, starten.

De basisplaats van Pepi zal vermoedelijk niet ten koste te gaan van Luuk de Jong. Dat heeft alles te maken met Noa Lang, die er wegens ziekte afgelopen weekend niet bij was in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (3-2). "Het is ook goed mogelijk dat Pepi op de zijkant vanaf links begint, omdat Noa Lang nog niet helemaal fit is", sprak Bosz, vlak voordat Elfrink bekendmaakte dat Lang niet deelnam aan de afsluitende training.

Bosz kan geen beroep doen op Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic, Malik Tillman, Sergiño Dest en Ryan Flamingo. Laatstgenoemde is geschorst na zijn rode kaart tegen Rode Ster. Zijn plek wordt, mede door de absentie van Schouten, naar alle waarschijnlijkheid ingenomen door de van ziekte herstelde Armando Obispo. Doelman Walter Benítez ziet verder Richard Ledezma, Olivier Boscagli en Mauro Júnior voor zich staan in de verdediging.

Het ontbreken van Schouten heeft zo zijn voordelen voor Ismael Saibari, die de Oranje-international naar alle waarschijnlijkheid vervangt op het middenveld. Saibari vormt het blok met Joey Veerman, terwijl Guus Til op 10 voor het nodige doelgevaar moet zorgen. De Jong en gelegenheidslinksbuiten Pepi staan in de voorhoede met rechtsbuiten Johan Bakayoko.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Obispo, Boscagli, Mauro Júnior; Saibari, Til, Veerman Bakayoko, De Jong, Pepi.