Tussen de twee Champions League-wedstrijden tegen Juventus in, neemt PSV het zaterdagmiddag thuis op tegen FC Utrecht. Trainer Peter Bosz moet vijf spelers missen, hoe gaat hij het aanpakken? De wedstrijd begint om 16.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

''De wedstrijd van morgen komt te vroeg voor Olivier Boscagli en Rick Karsdorp'', maakte Bosz vrijdag duidelijk op de persconferentie. ''Ook zullen Ricardo Pepi, Malik Tillman en Sergiño Dest er niet bij zijn.''

Dest is al enige tijd op de weg terug van zijn zware knieblessure. ''Het is belangrijk dat hij stappen zet, maar die maakt hij ook. Binnen de trainingen kan hij steeds beter met de groep mee. Hij komt nu langzamerhand weer in de duels, waar hij eerst buiten bleef.''

PSV is de koppositie in de Eredivisie de afgelopen week kwijtgeraakt en wacht op papier een lastige tegenstander in FC Utrecht. Toch lijkt het erop dat Bosz enkele wijzigingen zal doorvoeren.

Walter Benítez staat onder de lat, daar zal niets aan veranderen. Tyrell Malacia is fysiek klaargestoomd voor een basisplaats en krijgt die vermoedelijk ook, wat ten koste gaat van Richard Ledezma. Malacia vormt de defensie met Ryan Flamingo, Armando Obispo en Mauro Júnior.

Op het middenveld ligt het voor de hand dat Guus Til terugkeert in het elftal. De nummer 10 moet de nodige energie in het team brengen en vervangt Ismael Saibari, die tegenviel tegen Juventus. Jerdy Schouten en Joey Veerman completeren het middenveld.

Voorin lijkt er eveneens één wijziging plaats te vinden. Ivan Perisic, de absolute uitblinker in de heenwedstrijd tegen Juventus, wordt gespaard voor de return en vervangen door Johan Bakayoko. Luuk de Jong en Noa Lang staan ook aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Obispo, Malacia; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.