Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz staat tegen Feyenoord in bijna iedere linie voor lastige keuze

PSV kan zondag de tweede plaats en plaatsing voor de competitiefase van de Champions League veiligstellen. Daarvoor is een zege op Feyenoord, in De Kuip, noodzakelijk. Trainer Peter Bosz mist vier spelers en voert vermoedelijk, net als Feyenoord, één wijziging door in zijn opstelling. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Door knieblessures komen Rick Karsdorp en Jerdy Schouten dit seizoen niet meer in actie voor PSV. Ricardo Pepi staat daarnaast aan de kant met een enkelkwetsuur, terwijl Lucas Pérez, die te maken kreeg met tuberculose, zijn laatste duel voor de Eindhovenaren al heeft gespeeld.

Bosz werd vrijdag op de persconferentie gevraagd naar een mogelijke basisplaats voor Sergiño Dest. De Amerikaan maakte vorige week tegen Fortuna Sittard een kwartier voor tijd zijn rentree, na enkele weken blessureleed. Voor zijn blessure, die hem drie wedstrijden kostte, was Dest verzekerd van een basisplaats op de rechtsbackpositie.

Ondanks de aanwezigheid van Richard Ledezma, de afgelopen weken steevast basisspeler, is het de verwachting dat Dest terugkeert in het elftal. De sterkhouder in het kamppioenselftal van vorig seizoen vormt samen met Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior de verdediging. Walter Benítez is vanzelfsprekend de doelman.

Ismael Saibari moest Fortuna-thuis (4-1) missen wegens een lichte blessure, maar gelukkig voor PSV sprak Bosz de verwachting uit dat de Marokkaan erbij is tegen Feyenoord. Een basisplaats voor Guus Til ligt desondanks meer voor de hand, ondanks de voetballende kwaliteiten van Saibari. Til deed de laatste twee duels negentig minuten mee en was daarin goed voor een treffer en drie assists. Joey Veerman en Malik Tillman vergezellen Til op het middenveld.

Ivan Perisic was met een hattrick ook tegen Fortuna weer van enorme waarde voor PSV. De Kroaat krijgt haast vanzelfsprekend de voorkeur boven Johan Bakayoko. Noa Lang is de linksbuiten, Luuk de Jong staat in de spits.

Gezien het gat van vijf punten tussen nummers twee PSV en drie Feyenoord, volstaat een zege voor de Eindhovenaren om Champions League-competitiefase veilig te stellen. Een zege is bovendien broodnodig om de druk op koploper Ajax te houden. Als PSV verliest en Ajax een paar uur later wint van NEC, zijn de Amsterdammers kampioen van Nederland.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Tillman, Til; Perisic, De Jong, Lang.