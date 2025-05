Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert één wijziging door tegen PSV

Voor Feyenoord is de missie zondag tegen PSV helder: winnen. De ploeg van trainer Robin van Persie staat vijf punten achter de Eindhovenaren, die het directe Champions League-ticket momenteel stevig in handen hebben. Van Persie deelde op de persconferentie zowel positief als negatief nieuws over de fitheid van zijn selectie en voert vermoedelijk, net als PSV, één wijziging door in zijn opstelling. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Het goede nieuws is dat Calvin Stengs terugkeert in de wedstrijdselectie. De Noord-Hollander kwam op 18 februari voor het laatst in actie, uit tegen AC Milan (1-1). “Hij heeft de afgelopen dagen goed getraind, dus dat is heel positief. Hij zit bij de selectie. Dat is mooi”, deelde Van Persie vrijdag.

De oefenmeester kwam direct daarna ook met slecht nieuws. “Ivanusec is er niet bij. Hij heeft een momentje gehad tijdens de training en zondag komt voor hem helaas te vroeg. De twee wedstrijden daarna ook. Hij sluit in de voorbereiding wel weer volledig aan.”

Justin Bijlow staat al een tijdje op het trainingsveld, maar keert nog niet terug in de wedstrijdselectie. “Hij maakt elke keer weer een stapje”, vertelde de trainer, die derhalve niet heeft te kiezen tussen Bijlow en Timon Wellenreuther.

Givairo Read (rechts) en Hugo Bueno (links) zijn de aangewezen backs. Van Persie sprak eerder al zijn vertrouwen uit in Bueno, die zijn plek dit seizoen niet meer lijkt hoeven af te staan.

Verder is de verwachting dat Gernot Trauner de voorkeur krijgt boven Thomas Beelen, die vorige week nog startte tegen Heracles Almelo. De Oostenrijker wordt gezien zijn beperkte belastbaarheid vaak gespaard voor de grotere wedstrijden. Trauner vormt het centrum met Dávid Hancko.

Op het middenveld en in de voorhoede is er in principe geen aanleiding om iets te wijzigen. Hwang In-beom en Jakub Moder vormen het controlerende blok achter Antoni Milambo. Spits Ayase Ueda wordt bijgestaan door flankspelers Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Feyenoord staat vijf punten achter PSV. De Rotterdammers nemen het hierna nog op tegen RKC Waalwijk (thuis) en Van Persie’s ex-club sc Heerenveen (uit). PSV heeft een vergelijkbaar programma qua moeilijkheidsgraad: Heracles Almelo (thuis) en Sparta Rotterdam (uit). Als Feyenoord wint van PSV, is Ajax later op de dag kampioen als het wint van NEC.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.