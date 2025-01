Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz houdt tegen NAC Breda rekening met griepvirus

Na de midweekse Champions League-zege op Rode Ster Belgrado staat PSV zaterdagavond voor een nieuwe test, tegen NAC Breda. De kans is vrij groot dat trainer Peter Bosz wat gaat rouleren, want niet iedereen is okselfris terug op het vliegtuig naar Eindhoven gestapt. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

Het goede nieuws uit de ziekenboeg is dat Ismael Saibari is hersteld van ziekte en zaterdag deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. De Marokkaan was begin deze week het grootse slachtoffer van de heersende griepvirus binnen de selectie, waardoor hij Rode Ster-uit (2-3) moest missen.

Het Eindhovens Dagblad weet dat de kans groot is dat Isaac Babadi en Couhaib Driouech ook zaterdag bij de selectie zullen zitten. De twee spelers keerden dinsdag terug in de selectie na blessureleed, maar een invalbeurt zat er voor geen van hen in. Mogelijk tegen NAC wel.

Het mindere nieuws is dat het griepvirus nog altijd rondwaart, waardoor Bosz vrijdag op de persconferentie weinig kwijt kon over de inzetbaarheid van zijn spelers. Onder meer Noa Lang en Boscagli waren voor de wedstrijd tegen Rode Ster al getroffen, maar alleen Saibari bleek uiteindelijk niet in staat om te spelen.

“Er zijn inderdaad nog wat ziektegevalletjes, maar dat is allemaal niks ernstigs", sprak Bosz op de persconferentie. "Ik kijk straks na de training wie ik wel of niet meeneem. Dan kan het ook zijn dat ik ervoor kies om bijvoorbeeld Wessel Kuhn en of Tay Abed meeneem.” De twee Jong PSV'ers zaten in Servië ook al bij de selectie van Bosz.

Achterin lijkt de tijd rijp voor Rick Karsdorp om weer eens aan de aftrap te verschijnen. Hij is de vervanger van Richard Ledezma, die tijdens de afwezigheid van Karsdorp de nummer één keus was. Verder ziet doelman Walter Benítez het centrum Ryan Flamingo - Olivier Boscagli voor zich staan. Mauro Júnior is de linksback.

Jerdy Schouten en Joey Veerman vormen het middenveld met Guus Til, die vermoedelijk de voorkeur krijgt boven de pas herstelde Saibari. De niet geheel frisse Lang lijkt wat rust te kunnen gebruiken, waardoor Ivan Perisic de linksbuiten is. Johan Bakayoko staat op rechts, terwijl Luuk de Jong na zijn twee goals in Belgrado plaatsmaakt voor de trappelende Ricardo Pepi.

NAC Breda

Bij NAC kan trainer Carl Hoefkens beschikken over een vrijwel fitte selectie. Alleen Lars Mol en Cherrion Valerius zijn niet van de partij. Hoefkens gaf tegenover het Algemeen Dagblad wel aan dat de terugkeer van Valerius niet al te lang meer op zich laat wachten. "Hij heeft dinsdag voor het eerst op het veld getraind. Niet met de groep, maar hij heeft wel voor voor de eerste keer het gras weer onder zijn voeten gevoeld.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, Pepi, Perisic.