Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: wie vervangt Jorrel Hato in Spanje?

Het Nederlands elftal staat zondag tegenover Spanje in de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Nations League. De persconferentie van zaterdagavond duidt erop dat bondscoach Ronald Koeman zo veel mogelijk vasthoudt aan de opstelling van afgelopen donderdag, toen Oranje indruk maakte en pech had dat de 2-2 ver in blessuretijd nog viel. De return in het Mestalla in Valencia begint om 20:45 Nederlandse tijd en wordt uitgezonden door de NOS.

Bart Verbruggen leek niet vrijuit te gaan bij de late 2-2 van Mikel Merino. De doelman tikte een schot in de voeten van de Spaanse invaller, die het buitenkansje gretig verzilverde en zijn land in extremis voor een nederlaag behoedde. Desondanks staat Verbruggen drie dagen later weer onder de lat.

Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Ian Maatsen vormen de achterhoede van Nederland. Maatsen meldde zich vrijdag in het trainingskamp van Oranje vanwege de schorsing van Jorrel Hato en het ziek afhaken van Jurriën Timber. Aan de verdediger van Aston Villa waarschijnlijk de taak om Lamine Yamal in toom te houden.

Koeman wilde zaterdag op een persmoment nog niet zeggen wie links in de verdediging gaat starten. 'Ik ga niet zeggen wie het zondag wordt.'' Koeman maakt dus zondag enkele uren voor de aftrap pas bekend wie de linksbackpositie bekleedt bij Oranje.

De keuzeheer zou eventueel kunnen kiezen voor rechtsback Lutsharel Geertruida op links. Ajax-speler Youri Baas is tevens een optie, al heeft de jonge centrumverdediger weinig ervaring met spelen op de linkerflank.

Het middenveld dat donderdag indruk maakte tegen Spanje blijft intact. Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders, die op fraaie wijze de 2-1 verzorgde tegen de Europees kampioen, zijn de controleurs bij het Nederlands elftal. Justin Kluivert krijgt wederom de nummer 10-positie toebedeeld van Koeman.

Jeremie Frimpong, die uitblonk donderdag en het de Spaanse linksback Marc Cucurella heel lastig maakte, start voorin op de rechterflank. Cody Gakpo moet voor de aanvoer vanaf links zorgen. Memphis Depay krijgt als aanvalsleider wederom het vertrouwen van de bondscoach.

Xavi Simons, Mats Wieffer en Matthijs de Ligt werden donderdag in De Kuip als invaller gebruikt door Koeman. Het trio begint in Valencia wederom op de bank, net als onder meer Brian Brobbey, Noa Lang en Donyell Malen.

Het Nederlands elftal maakte de nodige indruk in de eerste ontmoeting met Spanje. Gakpo en Reijnders scoorden op fraaie wijze en Frimpong was een constante plaag voor de Spaanse defensie. Het was onvoldoende voor winst, maar zal het nodige vertrouwen geven in aanloop naar de kraker in het Mestalla.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; Reijnders, Kluivert, De Jong; Frimpong, Depay, Gakpo.