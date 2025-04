Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie sleutelt amper aan geoliede machine

Feyenoord kan zaterdag tegen Fortuna Sittard een volgende stap zetten richting de felbegeerde derde plaats in de Eredivisie. Trainer Robin van Persie ziet met Hwang In-beom een belangrijke kracht terugkeren, maar kan nog geen beroep doen op twee spelers. De oefenmeester lijkt weinig te sleutelen aan zijn opstelling. De wedstrijd begint om 16.30 uur en is live te volgen op ESPN 2.

Hwang moest vorige week de kraker tegen AZ laten schieten, omdat hij niet fit genoeg was. Ook zonder de Zuid-Koreaan wist Feyenoord te winnen (0-1), waardoor FC Utrecht de laatst overgebleven concurrent is in de jacht op een plek in de voorronde van de Champions League.

De Rotterdammers wisten hun laatste vier competitiewedstrijden te winnen, en niet tegen de minste ploegen: FC Twente, Go Ahead Eagles, FC Groningen en AZ. Feyenoord kan zich met een derde plaats zelfs direct kwalificeren voor de competitiefase van het miljardenbal, al moet het een en ander meezitten om dat scenario uit te laten komen.

Thomas Beelen en Oussama Targhalline waren er evenmin bij in Alkmaar en zullen zaterdag niet hun rentree maken. "Oussama is er niet bij”, liet Van Persie vrijdag optekenen op de persconferentie. “Beelen is er ook nog niet bij, maar het gaat wel de goede kant op.”

De rentree van Targhalline laat al even op zich wachten. De Marokkaanse middenvelder kreeg twee weken geleden een tik op de training en herstelt daar nog van. Van Persie vertelde dat Targhalline er nog niet in is geslaagd de volgende stap te zetten in zijn herstel. “De ene dag gaat het beter dan de andere dag.”

Vermoedelijk zal er niet veel veranderen aan de opstelling van Feyenoord ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ. Doelman Timon Wellenreuther ziet dezelfde vier verdedigers voor zich staan met Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Hwang terug op het middenveld terug in de basis. Zijn rentree gaat ten koste van Gijs Smal, die bij afwezigheid van Hwang startte tegen AZ. Jakub Moder is de andere controleur, Antoni Milambo staat op 10. Spits Ayase Ueda wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Hwang; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.