Op deze manier kan Feyenoord zich direct plaatsen voor de Champions League

Feyenoord heeft, nu het in de top drie staan, weer zicht op de Champions League. De Rotterdammers zouden met een tweede plek zich nog direct kunnen kwalificeren voor het miljardenbal, maar met de derde plek is dit ook mogelijk. Hier moet echter nog het een en ander voor gebeuren. Voetbalzone zocht uit wat er nog moet gebeuren en voor welke clubs de Feyenoorders moeten juichen.

Op dit moment staat Feyenoord derde met een gat van vijf punten naar PSV en een gat van drie punten voor FC Utrecht. Met nog zes speelronden te gaan zijn er dus nog een hoop scenario’s mogelijk. Normaliter geeft de derde plek toegang tot de derde voorronde van de Champions League, maar er zijn drie voorwaarden waardoor dezelfde plek Feyenoord een direct ticket kan geven.

Als eerste wordt er gekeken naar de Europa League. De winnaar van dit toernooi krijgt namelijk een ticket voor de Champions League. Voor Feyenoord is het daarom nodig dat de winnaar van dit toernooi zich al plaatst via de eigen competitie. Als dit het geval is, dan schuift het Champions League-ticket door naar het team met het hoogste coëfficient uit de voorrondes. Dit kan dus Feyenoord zijn.

Ten tweede is de Portugese competitie erg belangrijk. Zowel Benfica als FC Porto staan hoger op de coëfficientenranglijst van de UEFA. Mocht een van deze twee clubs tweede worden, wat normaliter voorronde Champions League betekent, dan zal het automatische ticket naar hen gaan. Momenteel staat Benfica eerste en FC Porto vierde.

Als laatste is Club Brugge een beslissende factor. Als de Belgische ploeg tweede wordt in de competitie, dan gaat het normaal gesproken de voorrondes in. Dit zal echter niet het geval zijn, want de ploeg van onder anderen Dani van den Heuvel en Bjorn Meijer staat hoger op de coëfficientenranglijst dan Feyenoord en zal dus recht hebben op directe plaatsing.

Club Brugge staat op dit moment tweede in de Championship Groep van de Jupiler Pro League. Het gat met nummer één KRC Genk is vier punten en naar nummer drie Union Sint-Gillis twee punten. Met nog acht wedstrijden te gaan ligt het hier dus nog volledig open.