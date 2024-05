Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Stengs en Gimenez aan de aftrap

Voor Feyenoord zit de spanning er dit seizoen grotendeels op. Na de bekerwinst twee weken geleden verzekerden de Rotterdammers zich ook van Champions League-deelname komend seizoen. Trainer Arne Slot lijkt twee wijzigingen door te voeren voor het duel met PEC Zwolle, dat zich vorige week definitief handhaafde. De verwachting is dat Calvin Stengs en Santiago Gimenez terugkeren in de basiself. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Na de bekerwinst op NEC (1-0) hadden diverse Feyenoorders last van pijntjes. Zo moest Igor Paixão de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles laten schieten wegens hamstringklachten en kwam ook Stengs niet ongeschonden uit de bekerfinale. De nummer 10 van Feyenoord was niet geheel fit en deed in Deventer uiteindelijk de gehele tweede helft mee.

Justin Bijlow is de aangewezen nummer één onder de lat bij Feyenoord. De Oranje-international krijgt andermaal de voorkeur boven Timon Wellenreuther en hoopt zich in de laatste wedstrijden van het seizoen te tonen aan bondscoach Ronald Koeman. Gernot Trauner moest deze week een training laten schieten, maar was verder aanwezig en vormt het hart van de defensie met Thomas Beelen. Lutsharel Geertruida (rechts) en Dávid Hancko (links) zijn de backs.

De terugkeer van Stengs op het middenveld gaat ten koste van Antoni Milambo. Ramiz Zerrouki is andermaal de aangewezen persoon om de geblesseerde Mats Wieffer te vervangen en vormt met Quinten Timber het blok achter Stengs. Gimenez, die tegen Go Ahead nog afhaakte in de warming-up, is weer fit en staat in de punt van de aanval. Luka Ivanusec blonk uit in Deventer en lijkt te mogen staan. Yankuba Minteh start op rechts.

Feyenoord moet het naast Wieffer ook stellen zonder Quilindschy Hartman en Gjivai Zechiël. De door Liverpool begeerde Slot bereikt uitgerekend tegen zijn oude liefde PEC de mijlpaal van honderd Eredivisie-wedstrijden als trainer van Feyenoord. De teller stokt hoogstwaarschijnlijk op 102.

PEC-trainer Johnny Jansen moet het in De Kuip stellen zonder smaakmaker Younes Namli. De Deen is net als centrumverdediger Thomas Lam geschorst. Davy van den Berg en Zico Buurmester keren daarentegen terug in de wedstrijdselectie. "En Samir Lagsir en Kaj de Rooij trainen mee. Zo wordt de groep langzamerhand weer wat groter", aldus een positieve Jansen tegenover

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Beelen, Hancko; Zerrouki, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, MacNulty, Van der Haar; El Azzouzi, Krastev; Reijnders, Velanas, Van der Water; Thy.

