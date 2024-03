Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot moet in meerdere linies keuzes maken

De vreugde om het behalen van de TOTO KNVB Beker-finale werd donderdag al snel geparkeerd vanwege de ogenschijnlijk zware knieblessure die Calvin Stengs opliep. Hoewel de schade enigszins lijkt mee te vallen, kan trainer Arne Slot voorlopig geen beroep op hem doen. De verwachting is dat Ramiz Zerrouki zondag tegen PSV de vervanger is van Stengs. Verder gaat Slot vermoedelijk kiezen voor Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten.

De schrik was groot toen Stengs in de blessuretijd van het duel met FC Groningen (2-1) een onbesuisde tackle te verduren kreeg van Marvin Peersman. Stengs ging kermend van de prijs naar het gras en gevreesd werd voor een nieuwe kruisbandblessure. De Telegraaf wist vrijdagochtend te melden dat de schade meevalt en dat er van een gescheurde kruisband, zoals hem in 2017 overkwam bij AZ, geen sprake is.

De wedstrijd tegen Feyenoord komt uiteraard nog wel te vroeg voor de creatieveling. Dat kans dat Zerrouki de vervanger wordt van Stengs, lijkt op voorhand zeer groot. De Algerijn kreeg eerder dit seizoen al basisplaatsen in de grotere wedstrijden, zoals tegen Atlético Madrid (uit) en AS Roma (uit en thuis). Ook onlangs nog, tegen Almere City, startte Zerrouki. De rest van het middenveld bestaat uit Mats Wieffer en Quinten Timber. Laatstgenoemde zal als nummer 10 fungeren.

De verdediging van Feyenoord staat de laatste tijd uitstekend. Op doel staat Timon Wellenreuther, terwijl de verdediging gevormd zal worden door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, D√°vid Hancko en Quilindschy Hartman. Laatstgenoemde is nog wel een twijfelgeval, al verwacht het Algemeen Dagblad dat de linksback fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen.

Voorin kan Slot meerdere kanten op. Zo kan hij ervoor kiezen om andermaal met Yankuba Minteh op rechtsbuiten te starten, al ligt het mede gezien de zware tegenstand voor de hand dat Nieuwkoop die positie gaat bekleden. De rechtsback heeft dit seizoen vaker in de aanval gestaan en maakte daar in de laatste ontmoeting met PSV een prima indruk.

In de spits keert Santiago Gimenez terug. De Mexicaan was nog geschorst voor het duel met Groningen. Igor Paix√£o is de linksbuiten van dienst. Naast Stengs ontbreken ook Justin Bijlow, Gernot Trauner, Thomas van den Belt, Gjivai Zechi√ęl en Alireza Jahanbakhsh. De Irani√ęr is voorlopig niet inzetbaar wegens een bovenbeenblessure.

Feyenoord staat momenteel tien punten achter koploper PSV. De Rotterdammers moeten winnen om nog enige kans te houden op de landstitel. Feyenoord trof PSV dit seizoen al drie keer eerder. De strijd om de Johan Cruijff Schaal ging verloren (0-1), terwijl de Eindhovenaren in de Eredivisie ook de baas waren (1-2). In de achtste finale van de TOTO KNVB Beker werd er revanche genomen. (1-0).

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Nieuwkoop, Gimenez, Paix√£o.

