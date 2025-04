Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Robin van Persie spaart meerdere spelers tegen FC Groningen

Feyenoord speelt woensdagavond in De Kuip de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen. Bij de Rotterdammers keert Ayase Ueda terug in de selectie, waardoor trainer Robin van Persie voorin te maken heeft met wat luxeproblemen. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN.

Bij Feyenoord is het gevoel de laatste tijd positief. De ploeg van Van Persie rekende voor de interlandbreak af met FC Twente (2-6) en wist vorig weekend ook te winnen van een sterk Go Ahead Eagles (3-2). Het vele puntenverlies dat de concurrentie om plek drie lijdt is daarnaast een prachtige bonus.

Van Persie maakte dinsdag op de persconferentie bekend dat Ueda weer bij de selectie aansluit voor het treffen met Groningen. De Japanner raakte in de interlandbreak geblesseerd en miste daardoor het duel met Go Ahead. Hugo Bueno, die er vorig weekend ook al niet bij was, heeft langer nodig om te herstellen.

Nog geen 72 uur na de wedstrijd tegen Groningen wacht Feyenoord in Alkmaar de kraker tegen AZ. Van Persie bevestigde dat hij rekening houdt met de ‘aankomende week’, toen hij gevraagd werd naar mogelijke wijzigingen in de defensie.

Gernot Trauner wordt doorgaans gespaard voor de grotere wedstrijden, dus ligt het voor de hand dat hij op de bank begint met het oog op AZ-uit. Quilindschy Hartman, die pas sinds kort weer meedraait na zijn zware knieblessure, lijkt ook gespaard te worden.

Timon Wellenreuther staat onder de lat. Givairo Read en Dávid Hancko spelen doorgaans altijd, en zij lijken de defensie te vormen met Gijs Smal en Thomas Beelen. De twee laatstgenoemden lossen Hartman en Trauner af.

Op het middenveld heeft Van Persie in principe geen reden om wijzigingen door te voeren. Dat betekent dat Hwang In-beom en Jakub Moder het blok vormen achter nummer 10 Antoni Milambo.

Voorin is het de vraag of Van Persie start met Ueda of Julián Carranza. Alhoewel de blessure van Ueda licht was, staat er met AZ-uit een zware wedstrijd op het programma. Een reserverol in De Kuip en een basisplaats in Alkmaar is daarom zeker geen gekke gedachte. Carranza start en wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Moder; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.