Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske kiest voor 4-3-3 én nieuwe aanwinst

Feyenoord wil zondagmiddag tegen PEC Zwolle niets liever dan de zure nasmaak van het 1-1 gelijkspel met Willem II wegspoelen. De grote vraag vooraf is of trainer Brian Priske vasthoudt aan zijn 3-4-3-opstelling, of dat hij Feyenoord laat aantreden in het meer vertrouwde 4-3-3. Het duel in het MAC3PARK Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Feyenoord kende in het 3-4-3-systeem een wisselvallige voorbereiding met duidelijke nederlagen tegen AS Monaco (1-3) en Benfica (5-0). Ondanks vier tegendoelpunten tegen PSV werd de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen gewonnen, maar dat goede gevoel verdween al snel na het ongelukkige 1-1 gelijkspel met Willem II.

Mogelijk was de wedstrijd tegen de Tilburgers voorlopig de laatste in een opstelling met drie centrumverdedigers. Priske gaf op de voorbereidende persconferentie aan ‘nog geen tiende’ mee te krijgen van wat er over de club gezegd en geschreven wordt, maar hij is niet doof voor de kritiek die er klinkt op zijn formatie.

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Priske geeft aan iedere wedstrijd te kijken naar de mogelijkheden en hoe de kans op een overwinning met aanvallend en dominant voetbal het grootst is. “Die benadering zullen we samen in aanloop naar het duel met PEC Zwolle ook weer toepassen. Dat kan heel goed betekenen dat we zondag met een voor alle Feyenoorders vertrouwde 4-3-3 opstelling starten.”

Alhoewel Priske daarbij benadrukte dat vastigheid ook heel belangrijk kan zijn, voorspelt Voetbalzone dat Priske opteert voor 4-3-3. Daarbij zal direct een rol worden weggelegd voor linksback Hugo Bueno, die voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van Wolverhampton Wanderers. Het hart van de verdediging bestaat uit Thomas Beelen en Dávid Hancko, terwijl Lutsharel Geertruida de rechtsback is. Timon Wellenreuther staat op doel.

Op het middenveld kiest Priske vermoedelijk voor het blok Quinten Timber - Ramiz Zerrouki. Zij staan achter nummer 10 Antoni Milambo, die tegen Willem II nog op fraaie wijze de openingstreffer verzorgde. Santiago Gimenez is de spits en wordt vanaf de zijkanten bijgestaan door Calvin Stengs – die uiteindelijk toch niet naar Charlotte FC vertrok – en linksbuiten Igor Paixão.

Het ging deze week veel over Stengs. Na twijfels bij Charlotte over zijn fitheid besloot de aanvaller toch in Rotterdam-Zuid te blijven. Priske is blij dat de Noord-Hollander blijft. “We hebben hem zeker gemist in de wedstrijd tegen Willem II, dus om hem terug te hebben is iets waar ik heel blij mee ben. Hij is een positieve jongen en ook belangrijk in de kleedkamer.”

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Bueno; Zerrouki, Milambo, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.