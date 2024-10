Vermoedelijke opstelling FC Twente: Tukkers gaan tegen Fenerbahçe voor nieuwe stunt

FC Twente-trainer Joseph Oosting liet weinig aan de verbeelding over als het gaat om zijn opstelling donderdag tegen Fenerbahçe. De oefenmeester beaamde dat de kans 'heel groot' is dat hij kiest voor dezelfde spelers die afgelopen week voor een sensatie zorgden tegen Manchester United (1-1). Het Europa League-duel in De Grolsch Veste begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

FC Twente begon vorige week op Old Trafford met Lars Unnerstall onder de lat. De Duitse sluitpost was amper te passeren en toonde in het Theatre of Dreams aan één van de betere Eredivisie-doelmannen te zijn. Een andere uitblinker in Engeland, Bart van Rooij, is de rechtsback. Anass Salah-Eddine start op links, terwijl het hart van de defensie bestaat uit Mees Hilgers en Max Bruns.

Sem Steijn staat op 10 en wordt in zijn rug gesteund door Michel Vlap en Youri Regeer. Voor laatstgenoemde is het treffen met de Turkse topclub een kans op eerherstel. Begin vorig seizoen werd Twente aan Fenerbahçe gekoppeld in de play-offs om een Conference League-ticket. Ondanks een vliegende start in Istanbul verloor Twente de heenwedstrijd met 5-1, wat niet los kon worden gezien van de rode kaart die Regeer vlak voor rust, bij een 1-1 stand, kreeg. De return eindigde in 1-1.

Toch grijpt Regeer die rode kaart en het verloren tweeluik niet aan als kans op wraak. “Als ik het veld op stap morgen heb ik niet zo specifiek extra revanchegevoelens ten opzichte van vorig seizoen”, vertelde hij woensdag op de persconferentie. “We weten wat er is gebeurd en we willen ons als team laten zien. We zijn nu een jaar verder. We hebben ons als team ontwikkeld en ik mijzelf."

"In de groep hebben we nieuwe jongens erbij gekregen en dingen verbeterd. Morgen willen we laten zien waar we toe in staat zijn. We hebben ons vorige week in Manchester laten zien. Morgen moeten we dezelfde intensiteit op de mat leggen en dan gaan voetballen. Dan zien we wel wat er gaat gebeuren.”

Voorin start Van Wolfswinkel andermaal. De routinier (35) leek zijn basisplaats kwijt te raken bij de komst van Lammers, maar niets blijkt minder waar. Van Wolfswinkel begint als hangende rechtsbuiten, terwijl Mitchell van Bergen vanaf de linkerflank voor gevaar moet zorgen. Sam Lammers, tegen Man United verantwoordelijk voor de 1-1, hoopt tegen Fenerbahçe opnieuw raak te prikken.

“Ik denk dat we dichterbij Fenerbahçe zijn gekomen", blikte Oosting vol vertrouwen vooruit. “We zijn niet voor niets derde geworden in de competitie en hebben ons goed ontwikkeld. We willen dit seizoen meestrijden op drie fronten en ons dus ook in Europa laten zien. We hebben stappen gemaakt, hebben veelzijdigheid in de ploeg en we hebben wapens. We spelen thuis en dat is altijd prettig."

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Van Wolfswinkel, Lammers, Van Bergen.