Vermoedelijke opstelling AZ: Alkmaarders missen twee sterkhouders tegen Athletic Club

Met de 3-2 zege op IF Elfsborg is AZ zijn Europa League-campagne vorige week uitstekend van start gegaan. Donderdagavond wacht echter een bijzonder zwaar affiche, op bezoek bij Athletic Club. Trainer Maarten Martens kan nog altijd niet beschikken over sterkhouders Wouter Goes en Ibrahim Sadiq, al lijken hun vervangers wel vast te staan. Het duel in San Mamés begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

AZ reisde met 22 spelers af naar Baskenland, waar het met dezelfde spelers lijkt te starten als afgelopen weekend tegen FC Utrecht (1-2 nederlaag). Dat zou betekenen dat Rome-Jayden Owusu-Oduro het doel van de Alkmaarders verdedigt, en dat de defensie gevormd wordt door Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Bruno Martins Indi en David Møller Wolfe.

Alhoewel de zege op Elfsborg an sich een positief gegeven was, ontstonden er gedurende dat duel ook enkele zorgen. Zowel Goes als Sadiq raakte geblesseerd tegen de Zweden. Goes staat zeker nog drie weken aan de kant met een voetkwetsuur en richt zich op een rentree na de aanstaande interlandperiode. Sadiq wordt eerder terugverwacht dan Goes, maar de Ghanees moet Athletic Club wel missen.

Op het middenveld moet aanvoerder Jordy Clasie de lijnen uitzetten. Daarin wordt hij gesteund door mede-controleur Peer Koopmeiners, terwijl Sven Mijnans op 10 staat. Op rechtsbuiten is Jayden Addai net als tegen FC Utrecht de vervanger van Sadiq, terwijl Ruben van Bommel aan de linkerkant start. Troy Parrott is de onbetwiste nummer 9.

"We gaan verder met de jongens die fit zijn", doelde Martens op de persconferentie op de afwezigheid van Goes en Sadiq. "De jongens zijn er klaar voor. We hebben geen zorgen op dat vlak. Mentaal was het een tik", refereerde de Belg aan de thuisnederlaag tegen FC Utrecht. "We hebben best een prima partij gespeeld, maar toch aan het kortste eind getrokken. Daar moeten we ons snel overheen zetten."

De nederlaag heeft Martens geen extra zorgen bezorgd richting het duel met Athletic Club. "Als je gewoon presteert, moeten resultaten volgen. Nu is dat een keer niet gelukt. Daar moeten we niet door van slag raken. We gaan stoïcijns verder met onze speelwijze. Die proberen we morgen op een niveau hoger weer te laten zien. We kijken vooral uit naar het mentale gedeelte, omdat het toch weer een ander podium is."

Martens is op zijn hoede voor het gevaar van Athletic Club, dat in de eerste speelronde een punt pakte bij AS Roma (1-1). "Ze zijn defensief stabiel, hebben snelle counters en genoeg kwaliteit voorin. Het is een ploeg die hoog druk kan zetten. Ook in de omschakeling kunnen ze gevaarlijk zijn, zelfs als ze iets minder in de wedstrijd zitten." Grote blikvanger bij de thuisploeg is EK-ster Nico Williams, die weer helemaal fit is nadat hij enkele weken geleden zijn enkel verstuikte.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Martins Indi, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Addai, Parrott, Van Bommel.