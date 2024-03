Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip staat opnieuw voor flinke puzzel

Ajax moet het zondagmiddag in de lunchwedstrijd tegen PEC Zwolle stellen zonder de nodige belangrijke krachten. Brian Brobbey, Steven Berghuis, Jordan Henderson en Josip Sutalo moeten geblesseerd toekijken, terwijl Ahmetcan Kaplan geschorst is. Trainer John van 't Schip staat zodoende voor een flinke opgave.

Op doel zal Diant Ramaj zeker zijn van zijn plek onder de lat. In de tegenwoordig traditionele vijfmansdefensie van Ajax moet Van 't Schip noodgedwongen wijzigingen doorvoeren. Tristan Gooijer lijkt bij afwezigheid van Sutalo en Kaplan naar het centrum te schuiven, waardoor er op rechts een plek vrijkomt voor Anton Gaaei. Devyne Rensch en Jorrel Hato completeren het hart van de verdediging, terwijl Borna Sosa op de linkerflank staat.

Op het middenveld kan Van 't Schip niet beschikken over Henderson. "Hij heeft een terugslag gekregen", liet de oefenmeester weten op de persconferentie. "Dat is wel iets wat nieuw is. Een dag voor de laatste interland heeft hij een terugval gehad." Henderson revalideert momenteel in Engeland van zijn blessure. Door zijn afwezigheid lijkt Branco van den Boomen zich op te mogen maken voor een basisplaats. Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk en Kenneth Taylor zijn de overige namen die door het Algemeen Dagblad op het middenveld worden verwacht.

Mika Godts maakte een goede indruk in de laatste wedstrijd van Ajax voor de interlandbreak tegen Sparta Rotterdam (2-2). Achter de naam van de Belgische vleugelaanvaller, die startte op Het Kasteel, staat echter een klein vraagteken. "De intensiteit bij het eerste en Jong is een verschil. Hij heeft (tegen Sparta, red.) een uur gespeeld, wat eigenlijk al meer dan de bedoeling was. De afgelopen dagen is hij goed doorgekomen, dus dat moeten we bekijken." Vermoedelijk begint Godts op de bank, net als Steven Bergwijn. Laatstgenoemde kan nog geen hele wedstrijd aan.

Voorin ontbreekt Brobbey, die zich tegen Sparta moest laten vervangen wegens een kwetsuur aan de hamstring, waar hij eerder al de nodige klachten over had. Brobbey moest zich afmelden bij het Nederlands elftal en ook PEC-uit komt nog te vroeg voor de aanvalsleider, die naar alle waarschijnlijkheid vervangen wordt door Chuba Akpom. De Engelsman was van grote waarde tegen Sparta met een kopdoelpunt en een assist.

Grote meevaller voor PEC Zwolle is de terugkeer van Younes Namli. De Deense smaakmaker vanis, nadat hij drie wedstrijden moest missen, weer beschikbaar voor trainer Johnny Jansen. Daarnaast zijn Anselmo García MacNulty (Ierland Onder 21) en Filip Krastev (Bulgarije) fit teruggekeerd na hun interlandverplichtingen. Laatstgenoemde was maandag bovendien trefzeker in het oefenduel met Azerbeidzjan (1-1). Ryan Thomas, Zico Buurmeester, Ferdy Druijf, Nick Fichtinger en Kaj de Rooij zijn er niet bij.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam, MacNulty; El Azzouzi, Velanas, Van den Berg; Namli, Thy, Reijnders.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Gooijer, Rensch, Hato, Sosa; Hlynsson, Van den Boomen, Mannsverk, Taylor; Akpom.

