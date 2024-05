Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip schuift door afwezigheid Bergwijn

Ajax kan zondag een volgende stap richting het veiligstellen van plek vijf zetten. De opdracht is duidelijk: winnen van FC Volendam. Trainer John van ‘t Schip kreeg deze week uitstekend nieuws uit de ziekenboeg met de terugkeer van Jordan Henderson en Steven Berghuis. Doordat er in het Kras Stadion een kunstgrasveld ligt, wordt de van een hamstringblessure herstelde Henderson niet aan de aftrap verwacht. Berghuis start vermoedelijk wél in Volendam, waar er om 14:30 uur wordt afgetrapt. Het duel is te zien op ESPN 3.

Henderson raakte medio maart geblesseerd aan zijn hamstring en kwam sindsdien niet meer in actie. De middenvelder, die deels in Engeland revalideerde, is nu weer klaar om te spelen. Het kunstgrasveld in Volendam lijkt echter niet het ideale toneel voor een basisrentree. Berghuis kampte met blessures aan zijn knie en later ook rug, waardoor zijn laatste duel dateert van eind februari. Berghuis trainde volledig mee in aanloop naar Volendam-uit.

Gerónimo Rulli is onder de lat andermaal de vervanger van de geblesseerde Diant Ramaj. Van ‘t Schip heeft in principe reden om terug te schakelen naar een vijfmansdefensie, waardoor de vierkoppige verdediging naar alle waarschijnlijkheid bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato.

Op het middenveld kan Van ‘t Schip niet beschikken over Benjamin Tahirovic, die na zijn gele kaart tegen Excelsior (2-2) geschorst is. Nu Henderson nog enigszins gespaard lijkt te worden, is Branco van den Boomen de aangewezen vervanger van Tahirovic. Sivert Mannsverk is de andere controleur die nummer 10 Kenneth Taylor van rugdekking moet voorzien.

Voorin lijkt Mika Godts van de rechter naar de linkerflank te verhuizen, daar aanvoerder Steven Bergwijn na zijn directe rode kaart tegen Excelsior geschorst is. De rentree van Berghuis komt bijzonder gelegen voor Van ‘t Schip, die nog niet kan beschikken over Kristian Hlynsson. De spitspositie wordt bekleed door Brian Brobbey, die uitviel tegen Excelsior maar deze week weer volledig meetrainende.

Aan de kant van FC Volendam keren Safouane Karim en Benaissa Benamar terug van een schorsing. Het zijn flinke meevallers voor trainer Regillio Simons, die weet dat er gewonnen moet worden van Ajax. De achterstand op nummer zestien RKC Waalwijk bedraagt, met nog drie duels te gaan, zes punten.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur, Benamar, Flint, Plat; Mirani, Cox; Booth, Le Roux, Johnson; Semedo.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Taylor, Mannsverk; Berghuis, Brobbey, Godts.

