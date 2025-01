Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijzigt elftal op één plek tegen Galatasaray

Ajax kan plaatsing voor de tussenronde van de Europa League zo goed als zeker niet meer mislopen, maar de ploeg is gebrand op een overwinning na de blamerende nederlaag tegen FK RFS. Trainer Francesco Farioli moet in totaal vier spelers missen tegen Galatasaray, en lijkt één wijziging door te voeren in zijn opstelling. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Farioli moet het donderdag stellen zonder Youri Regeer, Davy Klaassen, Owen Wijndal en Branco van den Boomen. Regeer en Klaassen zijn niet speelgerechtigd, Wijndal herstelt van zijn blessure en Van den Boomen moet geschorst toekijken. Jorrel Hato keert juist terug van een schorsing, en zag op tv hoe Ajax vorige week met 1-0 tegen onder ging tegen RFS.

"Het was geen goed resultaat", blikte Hato terug op de persconferentie. “Dan zit je niet lekker achter de tv. Het is niet dat we tegen Galatasaray revanche kunnen nemen, maar we krijgen wel de mogelijkheid om het beter te doen. Het is sowieso een belangrijke week", doelt de verdediger op de Klassieker van aanstaande zondag.

Hato, die tevens aangaf het seizoen af te maken bij Ajax, keert terug op zijn vertrouwde linksbackpositie. Zijn basisplaats gaat ten koste van Daniele Rugani. Youri Baas verlaat de linkerkant en keert terug in het centrum, waar hij een koppeltje vormt met Josip Sutalo. Anton Gaaei is de rechtsback van dienst. Remko Pasveer staat tussen de palen.

Met name Kian Fitz-Jim maakte vorige week een ongelukkige indruk in Riga, maar de Amsterdammer verschijnt normaliter aan de aftrap. Jordan Henderson en Kenneth Taylor zijn altijd zekerheidjes in het sterkst mogelijke elftal van Farioli.

Farioli houdt sinds de start van de tweede seizoenshelft vast aan hetzelfde elftal, uitzonderingen daargelaten. Het maakt het aannemelijk dat Brian Brobbey andermaal de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst, ondanks de naderende Klassieker. Bertrand Traoré krijgt op rechts de voorkeur boven Steven Berghuis; Mika Godts is de linkervleugelaanvaller.

Ajax maakt geen kans meer om zich bij de eerste acht te voegen, Galatasaray wèl. De opdracht voor Cim Bom is simpel: winnen. Galatasaray zal het moeten doen zonder ex-Ajacied Hakim Ziyech. De Marokkaan staat op het punt om van club te veranderen. De andere speler met een verleden bij Ajax, Davinson Sánchez, is er wel bij. Ook voormalig Eredivisie-ster Dries Mertens is van de partij. Lees hier meer over de koploper van de Süper Lig.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.