Galatasaray is niet bang voor Ajax: 'Het werd lang als voetbalmodel gezien, maar...'

Ajax leed vorige week donderdag een beschamende 1-0 nederlaag tegen het nietige RFS uit Letland. Dat zal deze donderdag dus een stuk beter moeten in de afsluitende wedstrijd in de poulefase van de Europa League tegen Galatasaray. In aanloop naar het bezoek van de grootmacht aan Istanbul aan de Johan Cruijff ArenA praat Voetbalzone met Kutlu Akpinar, een voetbaljournalist uit Turkije die uitgebreid uit de doeken doet wat Ajax kan verwachten van het aanvallend ingestelde Galatasaray.

Door Rian Rosendaal

Akpinar zag Galatasaray al enkele fraaie resultaten afleveren in de Europa League dit seizoen. ''De start was goed met de 3-1 overwinning op PAOK Saloniki. Maar de meest indrukwekkende zege was die tegen Tottenham Hotspur.'' De Engelsen, die met een B-elftal waren afgereisd naar Turkije vanwege het drukke speelschema, werden met 3-2 verslagen door Cim Bom. Galatasaray staat nu negende, met dertien punten uit zeven wedstrijden. Bij winst op Ajax donderdag is de kans groot dat directe plaatsing voor de volgende ronde in de Europa League kan worden gevierd in Turkse kringen.

Hand van Buruk

Het Europese succes van Galatasaray is grotendeels de verdienste van de in 2022 aangestelde trainer Okan Buruk (51). Het kind van de topclub uit Istanbul, die de jeugdopleiding doorliep en zijn grote liefde als speler in totaal dertien jaar diende, laat zijn team volgens Akpinar sprankelend voetballen dit seizoen. ''Het elftal is goed georganiseerd en beschikt over een schat aan ervaring met sleutelspelers als Lucas Torreira, Dries Mertens, Fernando Muslera, Davinson Sánchez en Victor Osimhen. En dat gecombineerd met twee aanstormende jonge talenten.''

Bij Galatasaray is de blik altijd naar voren gericht, zo benadrukt de Galatasaray-watcher. ''De sterke punten van dit team liggen vooral in het vermogen om tijdens aanvallen gedurende langere periodes de druk hoog te houden. Daarnaast is er de veelzijdigheid van spelers die gewend zijn om op verschillende posities te opereren. En hun vaardigheid bij standaardsituaties.'' De aanvalsdrift brengt echter ook risico's met zich mee. ''De individuele defensieve fouten en het onvermogen om een voorsprong te behouden springen eruit. Hierdoor is Galatasaray één van de ploegen in de Europa League met de meeste tegendoelpunten (14, red.). Mauro Icardi is echt de leider op het veld en na zijn blessure is het hoog druk zetten in het slop geraakt bij Galatasaray.''

Getty Images

Buruk de succescoach

Aan Buruk dus de taak om Galatasaray verdedigend beter neer te zetten tegen Ajax. Volgens Akpinar is dat de gedreven coach wel toevertrouwd. ''Als kind van de club kent hij als geen ander de verwachtingen en dynamiek van deze club. De afgelopen twee jaar heeft zijn tactisch inzicht tot indrukwekkende prestaties geleid, waarbij het team onder zijn leiding meerdere records heeft gebroken. Zijn vermogen om nog steeds te denken als een oud-speler geeft hem een duidelijk voordeel.'' Buruk loodste Galatasaray naar twee opeenvolgende landstitels en veroverde tevens de Turkse Supercup.

De voormalig middenvelder, die als speler met Galatasaray verrassend de UEFA Cup veroverde in 2000, is tevens een sterke communicator en motivator. ''Buruk heeft een hechte band met zijn spelers en blinkt uit in het managen van de grote sterren in de selectie. En ongeacht de tegenstander blijft hij trouw aan zijn voetbalfilosofie. Zijn uiteindelijke doel is om als trainer een Europese trofee te winnen, zoals hij dat als speler ook al eens deed. Op die manier wordt hij een nóg grotere naam in de geschiedenis van Galatasaray.''

Twee absolute sterren

De succesvolle Buruk, met Galatasaray op jacht naar het derde kampioenschap op rij, leunt dit seizoen vooral op sterspelers Victor Osimhen en Dries Mertens. ''Mertens is één van de beste spelers op zijn positie en uitgegroeid tot een onmisbare schakel voor Buruk'', krijgt de Belgische aanvaller (37) lof toegezwaaid van Akpinar. ''Hij heeft in korte tijd een zeer sterke synergie met Osimhen ontwikkeld. Dankzij het constante bewegen en de ruimte opzoeken van Osimhen duikt Mertens vaak in en rond het strafschopgebied op. Zijn nauwkeurige passes richting Osimhen zijn een belangrijk wapen voor Galatasaray.''

De verdediging van Ajax is dus gewaarschuwd. Galatasaray reist sowieso zonder angst af richting Amsterdam, zo benadrukt de clubwatcher. ''De afgelopen twee jaar heeft Galatasaray op het Europese toneel bewonderenswaardig gepresteerd tegen topclubs als Manchester United, Bayern München en Tottenham Hotspur. Het elftal kwam echter vaak tekort in beslissende wedstrijden, zoals tegen FC Kopenhagen en Sparta Praag, en tegen Young Boys in de kwalificatiewedstrijden in de Champions League van dit seizoen.''

Getty

Akpinar wijst Ajax nog maar eens op de aanvalsdrift van Galatasaray. ''Het vermogen om relatief gemakkelijk scoringskansen te creëren moet Ajax toch enigszins zorgen baren. Het bewegen van Osimhen achter de verdediging van de tegenstander, de individuele genialiteit van Yunus Akgün en de fysieke kracht van Baris Alper Yilmaz zijn de grootste dreigingen voor donderdag. En de terugkeer van de weer fitte Gabriel Sara is een welkome opsteker voor Okan Buruk. De Braziliaan, die aan het begin van het seizoen voor bijna 20 miljoen euro werd aangetrokken, speelt een cruciale rol in de verbinding tussen verdediging en aanval. En Ajax kan weleens een flinke kluif krijgen aan de spelhervattingen van de middenvelder.

Status Ajax

Galatasaray gaat donderdag dus vol voor de winst tegen Ajax, dat nog niet eerder de tegenstander was in een officieel duel. Wél troffen beide clubs elkaar tweemaal in vriendschappelijk verband, in 2011 en 2014. ''Ajax werd in Turkije lange tijd gezien als een waar voetbalmodel, maar toch wordt algemeen erkend dat de club lang niet zo dominant is als vroeger'', geeft Akpinar aan hoe er anno 2025 in Istanbul naar de opponent van donderdag wordt gekeken. ''Het atletisch vermogen van de jeugdspelers van Ajax vormt dan wel weer een aanzienlijk voordeel ten opzichte van Turkse elftallen. De 4-0 overwinning op Besiktas in de Europa League van eerder dit seizoen wordt dan ook als belangrijk ijkpunt gezien.''

Getty Images

Akpinar benadrukt tevens dat Francesco Farioli als trainer van Alanyaspor en Fatih Karagümrük al eens te maken heeft gehad met Galatasaray. In zijn Turkse jaren zorgde de huidige coach van Ajax voor een ware revolutie. ''Farioli vertolkte tijdens zijn verblijf in Turkije een cruciale rol bij de introductie van het opbouwen van achteruit, wat een zeer belangrijke ontwikkeling is geweest voor het Turkse voetbal. Omdat hij deze aanpak consequent heeft opgevolgd, ongeacht de kwaliteiten van de tegenstander, is de verwachting dat hij ook tegen Galatasaray zo te werk gaat. Galatasaray, bekend als één van de voorlopers in Europa als het gaat om hoge druk in de laatste fase, hoopt dan ook optimaal te kunnen profiteren van de risico's die Ajax wellicht neemt.''

Galatasaray veroverde een kwart eeuw geleden dus de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. In de finale werd na strafschoppen afgerekend met Arsenal. Enkele maanden later werd de Europese Supercup bijgezet in de prijzenkast, na een 1-2 zege op Real Madrid. Is nieuw succes in Europa, 25 jaar na dato, mogelijk voor dit elftal? Akpinar heeft zo zijn twijfels. ''Dit Galatasaray is kwetsbaar op enkele plekken. De verwachting is dan ook dat de club tijdens deze transferperiode minstens drie nieuwe spelers zal aantrekken. Okan Buruk heeft aangedrongen op de komst van een centrale verdediger, een rechtsback en een multifunctionele aanvaller. Als deze inkomende transfers succesvol worden afgerond, is Galatasaray ongetwijfeld een topkandidaat voor de finale van de Europa League. Met de vele sterspelers in deze selectie geloof ik er echt in dat Galatasaray op 21 mei in het San Mamés in Bilbao in de finale staat.''

Imago

Hakim Ziyech

Mocht de eindstrijd worden bereikt, dan zal dat zonder Hakim Ziyech gebeuren. De aanvallende middenvelder is op een zijspoor beland bij de opponent van Ajax en vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Al-Duhail uit Qatar. ''Ziyech werd met grote verwachtingen binnengehaald door Galatasaray en kreeg een historisch welkom van de fans. Vorig jaar, tegen het einde van het seizoen, maakten zijn individuele prestaties hem tot de grote held van heel veel wedstrijden. Vorig jaar zomer onderging Galatasaray echter een aantal flinke veranderingen. En met de komst van Osimhen heeft Okan Buruk enkele tactische aanpassingen doorgevoerd, waarbij soms werd gekozen voor een driemansverdediging. Hierdoor werd de speeltijd voor Ziyech steeds beperkter.''

Het huwelijk tussen Galatasaray en Ziyech (31) is nog slechts een verstandshuwelijk. Voor beide partijen lijkt het beter om de samenwerking zo snel mogelijk stop te zetten. ''Buiten zijn contract tot 30 juni 2025 is er geen enkele band meer tussen de speler en de club. De belangstelling vanuit zowel Europa als de Arabische landen blijft bestaan, en het is duidelijk dat hij binnenkort zal vertrekken bij Galatasaray'', duidt Akpinar de situatie rondom Ziyech, die met Ajax in 2019 bijna in de finale van de Champions League stond maar donderdag dus niet als speler terugkeert in Amsterdam.