Vermoedelijke opstelling Ajax: Brian Brobbey keert terug in de basis

Ajax krijgt donderdag de kans om de nare smaak van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) weg te spoelen. In de eigen Johan Cruijff ArenA wacht Besiktas in het kader van de Europa League. Welke elf stelt trainer Francesco Farioli op? De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer verdedigt het doel van Ajax, dat ten opzichte van de remise tegen Go Ahead met een ongewijzigde defensie aantreedt. Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) zijn de backs, terwijl Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan het centrum vormen.

Youri Baas moest Go Ahead-uit afgelopen weekend missen wegens een blessure. Hij zit hoogstwaarschijnlijk weer bij de selectie, maar begint op de bank. Anton Gaaei moet Besiktas missen, daar hij last heeft van een verstuikte enkel.

Daarnaast is ook Davy Klaassen er niet bij. De middenvelder is niet speelgerechtigd voor de Europa League. De verwachting is dan ook dat Farioli niet sleutelt aan zijn middenveld en Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson en Kenneth Taylor opstelt.

Als Farioli inderdaad kiest voor een 4-3-3-formatie, en niet 4-4-2, ligt het voor de hand dat Brian Brobbey terugkeert in de basis. Dat zou ten koste gaan van Wout Weghorst. De vleugelspelers, Bertrand Traoré en Mika Godts, blijven wel staan.

"Als je het Ajax-shirt draagt, wil je elke wedstrijd winnen”, blikte Farioli vooruit op de persconferentie. “Die verantwoordelijkheid moet je ook voelen. We willen zo constant en stabiel worden.We mogen ook kritisch naar onszelf kijken. Na Go Ahead Eagles was het gevoel bitter.”

“We weten wat we willen met dit elftal. Er zijn dagen dat het goed gaat en dagen dat het slecht gaat. Vooral op de dagen dat het slecht gaat, moeten we in de wedstrijd weerstand tonen. Op slechte avonden, moet je niet al te slecht zijn. Dan ben je een goed team."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.