Verdedigend zwak Ajax scoort driemaal en houdt met 10 man stand tegen Marseille

Donderdag, 21 september 2023 om 22:56 • Mart van Mourik

Ajax heeft een punt overgehouden aan het eerste Europa League-duel in Groep B. In de Johan Cruijff ArenA wist de ploeg van trainer Maurice Steijn driemaal te scoren, maar die goals bleken niet voldoende om Olympique Marseille te verslaan: 3-3. De Amsterdamse doelpuntentproductie werd verzorgd door Carlos Forbs, Steven Berghuis en Kenneth Taylor, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang twee keer trefzeker was namens L’OM; Jonathan Clauss was eveneens trefzeker. Invaller Silvano Vos werd in de blessuretijd nog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Jay Gorter verdedigde het doel van de Amsterdammers en zag een viermansdefensie voor zich staan. Gaaei kreeg op de rechtsbackpositie de voorkeur boven de lichtgeblesseerde Devyne Rensch, terwijl Borna Sosa als linksback fungeerde. Het hart van de verdediging werd gevormd door Josip Sutalo en Jorrel Hato. Taylor was met Benjamin Tahirovic het blok op het middenveld, terwijl Steven Berghuis op 10 stond. Vleugelspelers Forbs (rechts) en Steven Bergwijn (links) flankeerden spits Brian Brobbey.

Al in de achtste minuut kwam Ajax op voorsprong. Carlos Forbs profiteerde van een misverstand achterin bij Marseille, waar een lange bal van Jay Gorter slecht verwerkt werd. Forbs kopte de bal door op zichzelf en rondde na een lange rush een-op-een met Pau López beheerst af: 1-0. Het werd nog mooier voor Ajax toen Steven Berghuis in de twintigste minuut uit een drop-kick schitterend afdrukte na een doorgeschoten voorzet van Borna Sosa: 2-0. Lang zou de voorsprong van Ajax niet stand houden.

Jonathan Clauss vond in de 23ste minuut ruimte om het strafschopgebied van de Amsterdammers in te dribbelen. De opgekomen rechtsback scoorde met een overtuigend diagonaal schot richting verre hoek: 2-1. Marseille miste vervolgens enorme kansen: Iliman Ndiaye raakte de lat en Aubameyang zag zijn stiftje een-op-een met Jay Gorter gekeerd worden. Aubameyang scoorde zeven minuten voor rust alsnog uit een soort sliding van zestien meter, op het moment dat er opnieuw enorm veel ruimte viel achter de defensie van Ajax: 2-2. Kort voor rust volgde nog een gigantische vrije kans voor Marseille-middenvelder Azzedine Ounahi, die van dichtbij op Gorter schoot.

Binnen enkele minuten na de hervatting kreeg de thuisploeg wederom de voorsprong in handen. Na een fraaie loopactie en dito voorzet vanaf de rechterflank belandde de bal bij Taylor, die ter hoogte van de penaltystip doeltreffend uithaalde: 3-2. Vervolgens leek Marseille weer aan zet toen Aubameyang van dichtbij kon afronden, maar hij volleerde ruim over. De wedstrijd bleef in hoog tempo op en neer golven en aan de overzijde kreeg ook Ajax weer zo goed als zeker een doelpunt te kunnen bijschrijven. Brobbey ontsnapte op de rechterflank en bediende Steven Bergwijn, maar de aanvoerder schoot de bal recht op Pau López.

Hoewel het er in de tweede helft lang op leek dat Ajax de wedstrijd onder controle had, sloeg Marseille een kwartier voor tijd toch plotseling weer toe. Aubameyang kreeg de vrijheid om vanaf de linkerflank het strafschopgebied in te snijden, waarna hij met een hard schot en via de vingertoppen van Gorter de 3-3 aantekende. In de slotminuut van de reguliere speeltijd kreeg Taylor een gigantische kans op de winnende treffer; zijn poging van dichtbij ging echter over. Ook een schot van Bergwijn belandde niet tussen de palen. Ajax eindigde het duel overigens met tien man: in de blessuretijd pakte Vos zijn tweede gele kaart na een overtreding op Vitinha.