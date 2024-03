Verbazing om keuze Koeman bij Oranje: ‘Leek wel een wassenbeeldenmuseum’

Het Nederlands elftal liep dinsdagavond tijdens het oefenduel met Duitsland tegen een late nederlaag aan door een treffer van invaller Niclas Füllkrug: 2-1. De Nederlandse ochtendkranten concluderen dat de puzzel van bondscoach Ronald Koeman nog niet is gelegd. Wat opvalt is dat aanvaller Memphis Depay zowel kan rekenen op complimenten als de nodige kritiek.

“Millimetertje”, kopt het Algemeen Dagblad, refererend aan de late tegentreffer. Keeper Bart Verbruggen pareerde de inzet van Füllkrug net achter zijn eigen doellijn. In de ogen van Sjoerd Mossou biedt vooral het spel van Bart Verbruggen, die zich na rust onderscheidde met enkele sterke reddingen, en Memphis Depay de bondscoach van Oranje ‘reden tot enige vrolijkheid’.

“Het voetbal van dit Nederlands elftal spreekt nog weinig tot de verbeelding. Toch biedt de terugkeer van Memphis Depay op topniveau wel enige aanleiding tot optimisme”, schrijft de journalist. “De aanvaller die zo lang worstelde met blessures en een gebrek aan spelritme, begint eindelijk weer te lijken op de topspits van weleer.”

Mossou stipt aan dat Memphis tegen Duitsland sterk aan de bal en voortdurend in beweging was. Hij bereidde de 0-1 van Joey Veerman, bood Tijjani Reijnders na rust een vrije schietkans en had zelf nog kunnen scoren. Het enige kritiekpuntje: bij een kort genomen Duitse corner reageerde ook Memphis te laat, waardoor Maximilian Mittelstädt vrij kon inschieten.

“Oranje snakt naar Frenkie”, kopt Mike Verweij namens De Telegraaf. Koeman kon tijdens zijn tweede dienstverband als bondscoach van Oranje slechts in vier van de twaalf wedstrijden een beroep op de middenvelder van FC Barcelona doen.

Ook Verweij constateert dat de 0-1 van Veerman grotendeels op het conto van Memphis mag komen. Met ‘een stiftballetje’ stelde hij zijn collega-international in staat om zijn eerste interlanddoelpunt aan te tekenen. Zes minuten na de openingstreffer vervulde Memphis opnieuw een hoofdrol. “Nu was de held uit de vierde minuut de schlemiel en andersom”, doelt Verweij op het te laat uitstappen van Memphis, waardoor Mittelstädt vrij van afstand kon aanleggen voor de 1-1.

Verweij uit meer kritiek op de spits van Oranje. “De aanvalsleider beleefde wegens extreem strakke mandekking en door eigen toedoen een zware avond. Memphis verviel in een oude fout door de bal veel te ver terug op eigen helft te komen ophalen. Na rust kwam Oranje iets beter voor de dag. De zich steeds beter in de wedstrijd knokkende Depay had pech dat zijn inzet net over zeilde.”

Willem Vissers van De Volkskrant zag Nederland dinsdagavond geregeld in een grote rondo van de Duitsers belanden. De journalist vond dat Oranje ‘redelijk’ voor de dag kwam. “Al was het spel traag en het aantal kansen niet overdreven groot. Soms leek het of het wassenbeeldenmuseum op bezoek was in Frankfurt, zo weinig beweging zat in het elftal. Het verschil tussen het spel van de buurlanden was min of meer als het onderscheid tussen leven en dood, zeker tot de rust.”

“Het voetbal van die Mannschaft was als het leven zelf. Creatief, naar voren gericht, met slimme passes tussen de linies door, met positiewisselingen. Met Jamal Musiala als handige dribbelaar, met Florian Wirtz als artiest van de toekomst, en Toni Kroos als generaal van het verleden en zeker ook nog van het heden, teruggekeerd als hij is, speciaal voor het EK. Ook bij de Duitsers ging veel mis, maar de intenties waren duidelijk. Zij wilden winnen. Oranje wilde niet verliezen”, aldus Vissers.

