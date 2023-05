Veldbestormer FC Groningen - Ajax wordt niet vervolgd; OM geeft uitleg

Woensdag, 17 mei 2023 om 15:14

De toeschouwer die zondagmiddag het veld op kwam bij FC Groningen - Ajax met een spandoek wordt niet vervolgd. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) geeft aan dat de man enkel een boete krijgt, omdat hij is opgepakt door de politie vanwege het niet kunnen laten zien van een identiteitsbewijs. Hoe hoog de boete is, is niet bekend.

Bij FC Groningen - Ajax ging het zondag al na zes minuten mis: er werden vuurwerkbommen het veld op gegooid en er kwam een supporter van de thuisploeg het veld op. Hij toonde daarbij een spandoek met de tekst: 'Kankerbestuur, rot op.' Nog geen drie minuten na de hervatting moest arbiter Jeroen Manschot het spel opnieuw stilleggen, waarop het duel definitief gestaakt werd. De wedstrijd werd dinsdag in een lege Euroborg hervat, Ajax won met 2-3.

De man die zondag het veld op rende zal niet worden vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie is het bestormen van een voetbalveld niet strafbaar en staat het spandoek dat de man droeg daar buiten. De toeschouwer kondigde zijn actie vooraf aan op social media, zo meldde Sikkom. Het regionale medium publiceerde een foto van de dader die vlak voor de wedstrijd al werd verspreid. "Hahaha los zo meteen op het veld", luidde het bijschrift.

Ondanks dat de actie van tevoren was aangekondigd, lukte het FC Groningen niet om de problemen te voorkomen. De club kreeg veel vragen en opmerkingen naar aanleiding van de incidenten. "De keuze om niet in te grijpen op het vak op de tribune waar de onrust vandaan kwam, heeft te maken met veiligheidsafwegingen die gemaakt moeten worden", schreef Groningen op de clubsite. "De kans op escalatie bij ingrijpen was enorm groot, met als gevolg een mogelijk massale vechtpartij – waarbij de inschatting was dat hierbij in dat geval zeker gewonden zouden vallen – en de beelden en herinneringen, zeker voor kinderen, traumatischer zouden zijn geweest dan nu het geval was."

Volgens het Dagblad van het Noorden zitten de problemen bij de achterban van FC Groningen dieper dan de ongeregeldheden van afgelopen weekend. De regionale krant kwam woensdagochtend met een uitgebreide analyse over wat er zich achter de schermen allemaal afspeelt. Zo wordt personeel stelselmatig bedreigd en geïntimideerd door een beruchte groep van de harde kern. "Een aantal beveiligers, horecapersoneel en mogelijk ook vrijwilligers van FC Groningen is niet opgewassen tegen de druk van hooligans."