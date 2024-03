Veerman door het stof na nederlaag tegen NEC: ‘Het was volledig mijn schuld’

Joey Veerman heeft de hand in eigen boezem gestoken vanwege de strafschop die NEC kreeg tegen PSV. De middenvelder van de Eindhovenaren beging een overtreding in zijn eigen strafschopgebied, waarna Lasse Schöne de toegekende penalty benutte. Uiteindelijk won NEC met 3-1, waardoor PSV de eerste nederlaag van dit Eredivisie-seizoen leed.

Vlak voor rust ging het mis bij PSV. Keeper Walter Benítez speelde Veerman op ongelukkige wijze aan, waarna de middenvelder de bal verspeelde en een overtreding beging op Sylla Sow. De VAR greep vervolgens in, en scheidsrechter Bas Nijhuis legde de bal op de stip.

Na afloop van het duel verschijnt Veerman voor de camera van ESPN. Daarbij komt ook het penalty-moment ter sprake.

“Of hij (Benítez, red.) die bal moet inspelen weet ik niet, maar ik doe het gewoon uiteindelijk niet goed. En daar komt een penalty uit, en dat is volledig mijn schuld”, is Veerman eerlijk.

“Met mijn kwaliteiten moet ik de bal misschien maar de tribune inschieten. Ik schop hem niet, we komen met onze bovenbenen tegen elkaar. Ik had niet verwacht dat Bas Nijhuis deze zou geven, want dat is toch wel iemand die nooit fluit.”

“Uiteindelijk is het gewoon mijn fout”, herhaalt de balende Veerman. “Dan hebben we nog genoeg tijd om het in de tweede helft te herstellen, maar dan zie je dat we gewoon heel slecht uit de kleedkamer komen. Al met al zat het vandaag niet mee.”

Ook over de wedstrijd in het algemeen laat Veerman zich uit. “We beginnen al niet goed, en dan kom je op 0-1. Ik denk dat we wel een aantal kansen krijgen daarna, die we dit seizoen vaak afmaakten. De laatste weken gaan ze er alleen iets moeilijker in”, besluit de middenvelder.

