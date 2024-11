Veel verrassingen in opstelling van Nederlands elftal: Brobbey én Zirkzee in basis

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn opstelling voor het Nations League-duel tussen Bosnië en Herzegovina en Nederland bekendgemaakt. Alle elf namen in de opstelling zijn nieuw. Verrassend is dat zowel Brian Brobbey als Joshua Zirkzee aan de aftrap verschijnt. Op de vleugels spelen boezemvrienden Justin Kluivert en Noa Lang. De wedstrijd is live te zien op NPO 1.

Koeman had vooraf alleen weggegeven dat Teun Koopmeiners in de basis zou starten. De middenvelder van Juventus is dinsdagavond de nummer één penaltynemer van Oranje, zo zei Koeman.

De rest van de opstelling is zeer verrassend te noemen. Mark Flekken krijgt de kans onder de lat in plaats van Bart Verbruggen, terwijl ook de volledige defensie op de schop gaat. Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt vormen het centrale duo in plaats van Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke. Jeremie Frimpong en Jorrel Hato zijn de nieuwe backs.

Zirkzee, eigenlijk meer een spits, krijgt een verrassende kans als nummer 10, met Mats Wieffer en Koopmeiners in zijn rug. Voorin krijgt centrumspits Brobbey ondersteuning van Kluivert en Lang.

“De afgelopen periode zijn er dingen niet goed gegaan, dus daarin moeten we ons verbeteren”, blikte Koeman terug op de wedstrijden tegen Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 nederlaag). Zaterdag won Oranje overtuigend van de Hongaren (4-0).

“Maar ik heb altijd gezegd dat als we iedereen goed en fit aan boord hebben, een geweldig elftal hebben dat kan wedijveren met ploegen die er ook in maart bij zijn.”

Oranje is zeker van de tweede plaats en treft met Bosnië een tegenstander die zaterdag met 7-0 verloor van Duitsland. “Geknakt zijn ze geloof ik niet, want je hebt weer een volgende wedstrijd”, sprak Koeman over de tegenstander.

“Het lijkt mij dat er dan wel wat gebeurt in een groep. Ik denk niet dat het nog minder zal zijn dan het voor hen in de vorige wedstrijd was. Het vraagt om een reactie, zij spelen thuis… Het wordt er voor ons niet makkelijker op.”

Opstelling Bosnië en Herzegovina: Zlomislic; Dedic, Bicakcic, Barisic, Muharemovic; Tahirovic, Sunjic, Burnic; Gigovic, Dzeko, Demirovic.

Opstelling Nederland: Flekken; Frimpong, De Vrij, De Ligt, Hato; Wieffer, Zirkzee, Koopmeiners; Kluivert, Brobbey, Lang.