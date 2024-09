Veel lof voor ‘grote man’ bij AZ: ‘Eens zal hij het grote Oranje halen’

Ruben van Bommel kan rekenen op veel complimenten na zijn overtuigende optreden in de Europa League tegen IF Elsborg. De twintigjarige linksbuiten van AZ was tweemaal trefzeker en loodste zijn ploeg zo naar de drie punten.

Tijdens Voetbalpraat op ESPN wordt de wedstrijd van Van Bommel besproken. “Die eerste kreeg hij in de schoot geworpen van de keeper. Het is heerlijk om als spits die te scoren en dan weg te lopen”, begint Danny Koevermans.

“De tweede treffer is technisch heel erg goed”, is de voormalig spits van onder meer PSV daarna lovend over de jongeling van de Alkmaarders. “Daarna had hij zijn hattrick kunnen maken. Eerst uit een counter en later werd de bal net voor de lijn weggehaald.”

Karim El Ahmadi sluit zich aan bij zijn collega. “Als je ziet hoe die jongen zich ontwikkelt, zowel op het veld als lichamelijk. Vorig seizoen werd hij, zoals bij Feyenoord-uit, overal weggezet, maar als je nu zijn lichaam ziet. Hij maakt echt een hele goede indruk op mij.”

Ook de Volkskrant was, net als de AZ-supporters, onder de indruk van het optreden van Van Bommel. “Hij is snel, actief en voortdurend gevaarlijk, altijd loerend op een kans, op een fout van de tegenstander. Van Bommel, linksbuiten, 20 jaar en international van Jong Oranje, voetbalt met het lef dat onontbeerlijk is in voetbal.”

“Tactische slimheid typeert zijn spel”, zo gaat de krant verder. “Soms vastgeplakt aan de zijlijn, om het spel breed te houden en aanspeelbaar te zijn. Dan weer trekkend naar het centrum, om ruimte te bieden aan de altijd driftig drijvende linksback David Møller Wolfe. Met techniek ook en spelinzicht.”

Tot slot doet de krant een grote voorspelling over de toekomst van Van Bommel. “Eens zal hij het tot het grote Oranje brengen, net als zijn vader, die middenvelder was”, eindigt de lofzang.