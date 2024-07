Raphaël Varane tekent officieel bij Como en blikt direct vooruit op samenwerking met één persoon

Raphaël Varane is officieel speler van Como, zo bevestigt de Serie A-promovendus op de officiële kanalen. De Franse centrumverdediger komt transfervrij over van Manchester United en tekent voor twee jaar in Italië, met de optie voor nog een extra seizoen.

De 31-jarige WK-winnaar is bijzonder enthousiast over het project van Como, waar Cesc Fàbregas de hoofdtrainer is. "Raphaël is een bijzondere speler en zijn handtekening tekent de ambities van deze club", aldus de Spaanse voormalig topvoetballer.

Varane zelf is ook verheugd over zijn overstap. "Ik ben zeer blij over en benieuwd naar deze stap. Ik was meteen geïnteresseerd in dit project en wilde onmiddellijk meer weten", vertelt hij tegenover de clubsite.

"Ik ben heel blij dat we deze hebben deal kunnen afronden", vervolgt de stopper. "Ik heb veel ervaring op het hoogste niveau en om dat te kunnen delen en deze club op te bouwen tot aan de top, daar heb ik heel veel zin in."

Varane kondigde eind vorig seizoen zijn vertrek aan bij Manchester United, waardoor hij met een transfervrije status op zak op zoek kon gaan naar een nieuwe werkgever. Hij won in Manchester de Carabao Cup in 2023 en de FA Cup in 2024.

De voormalig verdediger van onder meer Real Madrid en Manchester United kijkt in het bijzonder uit naar de ontmoeting met zijn trainer. "Ik zal Cesc opnieuw ontmoeten, maar dit keer niet als tegenstander."

"Ik ben heel blij", herhaalt de Fransman. "Ik vind zijn manier van voetbal en zijn passie voor het spel ontzettend leuk. Toen we spraken konden we elkaar makkelijk begrijpen, dus ik hoop dat we positieve resultaten zullen boeken."