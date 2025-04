VAR-technicus wordt op heterdaad betrapt en stopt telefoon snel weg

Een beeld van vanuit een VAR-cabine trekt de aandacht op social media. Vlak voor de start van de Bulgaarse stadsderby tussen CSKA Sofia en Lokomotiv Sofia schakelde de televisiezender zoals gebruikelijk even kort naar de VAR-ruimte, waar oplettende kijkers iets vreemds zagen.

Voor de aftrap werden VAR Volen Chinkov en assistent-VAR Stoyan Arsov geïntroduceerd aan de televisiekijkers. Naast hen zat een VAR-technicus, die onder meer verantwoordelijk is voor het tonen van de juiste beelden aan de scheidsrechter van dienst.

Op het beeld is duidelijk te zien dat de betreffende technicus op zijn telefoon een gokwebsite bekijkt. Toen hij even opkeek en doorhad dat hij op televisie te zien was, stopte hij zijn telefoon snel weg.

De social media-groep Komentatorski Klisheta slingerde het uiterst opvallende beeld de wereld in. In de reacties op de post spreken mensen schande van het voorval. Zo wordt onder meer het ontslag van de technicus geëist.

Een ander stelt: 'In een normaal land leidt dit tot arrestatie'. De reactie met de meeste likes op de social media-post luidt: 'Deze foto beschrijft ons voetbal.'

Het Bulgaarse voetbal zit inmiddels al decennia in de put. Zo plaatste het nationale team zich in 2004, tien jaar na de halvefinaleplaats op het WK 1994, voor het laatst voor een eindtoernooi. En ook het clubvoetbal is in verval geraakt.

Volgens Breaking the Lines worden profclubs in Bulgarije de laatste decennia steeds meer gecontroleerd door de georganiseerde misdaad. Clubs worden onder meer gebruikt om geld wit te wassen. Daarnaast hebben politici (onofficieel) zeggenschap in het clubbeleid en zouden arbiters voor en rondom wedstrijden benaderd worden door 'beleidsbepalers'.

Ook Kiril Domuschiev, de steenrijke eigenaar van Ludogorets, is de laatste jaren veelvuldig beschuldigd van corruptie en match fixing. Van een veroordeling is het tot op heden niet gekomen, wat weer heeft geleid tot woede bij overige (top)clubs als CSKA en Levski Sofia.

Ludogorets is ondertussen hard op weg om zijn dertiende (!) landstitel op rij te veroveren. De ploeg uit Razgrad, die het dit seizoen nog opnam tegen AZ in de Europa League, staat veertien punten voor op Levski. CSKA - Lokomotiv eindigde overigens in 1-0. Voormalig Eredivisionist Mica Pinto verzorgde de assist.