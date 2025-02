VAR Erwin Blank van PSV - Feyenoord gehaald als straf van KNVB na grote fout

Mike Verweij heeft bekendgemaakt waarom Erwin Blank niet als videoscheidsrechter mocht fungeren in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tussen PSV en Feyenoord. In de podcast Kick-off van De Telegraaf maakt de journalist duidelijk dat een grote fout de directe aanleiding was om Jochem Kamphuis als VAR aan te stellen.

Het nieuws dat Blank door de KNVB van de TOTO KNVB Bekerwedstrijd PSV - Feyenoord (2-0) afgehaald was, veroorzaakte woensdagavond de nodige commotie. De KNVB bevestigde aan Voetbalzone dat Blank inderdaad niet als VAR gefunctioneerd heeft bij het duel, maar benadrukte dat dat niets te maken heeft met diens vriendin.

In de perscommunicatie van de KNVB vooraf stond dat Blank was aangesteld als VAR bij de beladen bekerwedstrijd tussen PSV en Feyenoord. De voetbalbond greep vlak voor de wedstrijd in en stelde Jochem Kamphuis aan als vervanger van Blank.

Op X ging vervolgens een complottheorie rond over Blank. Feyenoord-supporters ontdekten dat de vriendin van Blank werkzaam is als socialmediamedewerker bij PSV, waarmee de schijn van partijdigheid van Blank zou worden gewekt.

De KNVB liet weten dat het werk van de vriendin van Blank geen reden is om hem van de wedstrijd af te halen: "Wij vertrouwen volledig op de integriteit van deze scheidsrechter", aldus een woordvoerder van de voetbalbond. Wat de daadwerkelijke reden was, gaf de KNVB niet aan.

Verweij weet nu te melden dat Blank van de wedstrijd is gehaald vanwege zijn grote fout in het Eredivisie-duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard. Hij had de leiding over die wedstrijd en hij zag over het hoofd hoe de Limburgers enige tijd met twaalf man op het veld stonden.

“Bijzonder is dat Erwin Blank als VAR was aangewezen, maar dat is een scheidsrechter die niet weet of het elf tegen elf is. Die laat sommige ploegen ook gewoon met twaalf spelen. Die werd er als straf van de wedstrijd gehaald”, aldus de journalist.